DARWIN DAVET REPASÓ SU TRABAJO EN REDES SOCIALES Y NUEVOS DE CREADORES DE CONTENIDO EN MAGALLANES

En el programa Almorzando con Checho, Darwin Davet, compartió su experiencia como creador de contenido y se refirió a los nuevos creadores en Magallanes.

Durante la conversación, repasó su reciente paso por Puerto Montt, Frutillar y otros lugares. Un viaje que combinó turismo con colaboraciones con negocios, siempre con su sello de humor y magallánico.

Davet aseguró que hoy publica principalmente en Facebook, plataforma donde, según explicó, los reels y la interacción generan mayor alcance. Por último, valoró el crecimiento de nuevos creadores en Magallanes.

