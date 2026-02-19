Punta Arenas,
19 de febrero de 2026

ACUICULTURA GANA PROTAGONISMO EN EL LICEO MARÍA BEHETY DE PUNTA ARENAS

Pesca y Acuicultura en Magallanes

Marcela Andrade Yáñez, directora del Liceo Polivalente María Behety de Menéndez

En el programa Pesca y Acuicultura en Magallanes, la directora del Liceo Polivalente María Behety de Menéndez, Marcela Andrade Yáñez, destacó el crecimiento y consolidación de la especialidad de Acuicultura, una carrera que nació gracias a la visión anticipada del exdirector Hugo Villegas, quien impulsó su creación cuando aún era un desafío proyectar el desarrollo que hoy vive la región.

Lo que comenzó con poco interés por tratarse de un área nueva, hoy es una de las especialidades con mayor proyección dentro del establecimiento. Muchos estudiantes que ingresan provienen de familias ligadas a la pesca artesanal, lo que les permite profesionalizar conocimientos que ya forman parte de su entorno.

La formación contempla cerca de 22 horas técnicas, abordando todo el proceso productivo: desde la ova y crianza de especies, el cuidado del medioambiente marino, hasta el producto final. Además, en cuarto medio se incorpora un módulo vinculado al trabajo subacuático, área que ha evolucionado hacia el uso de robótica y nuevas tecnologías.

Actualmente, la especialidad cuenta con cerca de 38 estudiantes entre tercero y cuarto medio, con una proyección de titulación que bordea el 80%. Además, muchas empresas del rubro ofrecen continuidad de estudios a quienes se integran al mundo laboral, ampliando las oportunidades de desarrollo profesional.

El liceo mantiene alianzas con empresas como Blumar, Acuasur, Sermag y también con Inach, fortaleciendo prácticas, pasantías y capacitaciones. Asimismo, la comunidad educativa participa en instancias como la Salmojornada, integrando el trabajo de distintas especialidades del establecimiento.

Finalmente, la directora subrayó la importancia de fortalecer la implementación tecnológica y avanzar en una mayor articulación entre educación e industria, proponiendo la creación de una mesa regional donde la formación técnico-profesional sea parte activa del desarrollo acuícola y productivo de Magallanes.

Jaime Jelincic

JAIME JELINCIC ANALIZÓ LA IMPORTANCIA DE LA PESCA Y ACUICULTURA PARA LA ECONOMÍA DE MAGALLANES

