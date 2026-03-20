SERNAPESCA PUBLICA NÓMINAS DE CADUCIDAD DEL REGISTRO PESQUERO ARTESANAL Y ABRE PLAZO DE RECLAMACIONES HASTA EL 30 DE MARZO

El encargado del programa de pesca artesanal de Sernapesca, Nicolás Vega, informó a la ciudadanía sobre la publicación de las nóminas finales de caducidad en el Registro Pesquero Artesanal, en el marco del proceso anual de revisión que considera más de 12 mil inscripciones a nivel nacional.

La medida busca mantener actualizado este registro clave para el desarrollo de la actividad, estableciendo plazos definidos para que pescadores, pescadoras y armadores puedan presentar sus descargos y regularizar su situación. En ese contexto, se detalló que el plazo para interponer reclamaciones ante la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura se extiende hasta el 30 de marzo de 2026.

Asimismo, en el caso de las inscripciones caducadas por no pago de patente pesquera, el plazo máximo para regularizar será el 10 de abril de 2026, de acuerdo con lo establecido en cada resolución emitida.

Desde Sernapesca se indicó que, para realizar este trámite, las personas interesadas pueden acercarse a la oficina más cercana del servicio, utilizando los formatos oficiales disponibles en su sitio web. Además, en la región de Magallanes se habilitó el número de WhatsApp +569 3199 5305 para consultas y apoyo en el proceso de reclamaciones en el contexto del Registro Pesquero Artesanal.

El llamado es a revisar oportunamente las nóminas publicadas y cumplir con los plazos establecidos, a fin de evitar la pérdida de inscripciones y asegurar la continuidad en la actividad pesquera artesanal.





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