AGUAS MAGALLANES LANZA 15ª VERSIÓN DE SU FONDO CONCURSABLE CON INVERSIÓN HISTÓRICA DE $50 MILLONES

Con un sólido balance y compromiso con la región, en dependencias del Taller Laboral UNPADE, Aguas Magallanes anunció hoy la apertura de su Fondo Concursable de Desarrollo Comunitario 2026. Para este ciclo, la sanitaria destinará un total de $50 millones, recursos que serán distribuidos entre los proyectos que resulten adjudicados, ya sea de manera total o parcial.

El Gerente Regional de Aguas Magallanes, Christian Adema Galetovic, destacó la relevancia de este hito: "Sabemos que detrás de cada proyecto hay dirigentes que dedican su tiempo y energía a fortalecer sus comunidades. Este fondo es una forma de decirles que en Aguas Magallanes estamos con ellos, apoyando sus ideas y sueños. Y este año es aún más especial, porque cumplimos 15 años acompañando a las localidades donde estamos presentes".

Por su parte, Pamela Miranda, directora docente de UNPADE, destacó que este fondo ha sido clave para la habilitación y adquisición de insumos para un invernadero, permitiéndoles integrar nuevas líneas de trabajo a los beneficiarios. Además valoró la cercanía y las facilidades que Aguas Magallanes ofrece en el proceso de postulación haciéndolo amigable y cercano, lo que simplifica el acceso a estos recursos estratégicos.

Desde su creación, este fondo ha permitido la materialización de más de 900 iniciativas, representando una inversión histórica superior a los $350 millones.

Reflejando este compromiso sostenido, las líneas de postulación para este año son:

· Mejoramiento de espacios comunitarios: proyectos para favorecer el uso de infraestructura comunitaria y áreas recreativas.

· Equipamiento de sedes comunitarias, organizaciones y clubes deportivos: adquisición de mobiliario, artículos electrónicos y vestimenta deportiva.

· Medioambiente y buen uso del recurso hídrico: iniciativas de sostenibilidad, gestión de residuos y labor de Bomberos.

CAPACITACIONES Y ACOMPAÑAMIENTO EN TERRENO

Con el objetivo de que ninguna organización se quede fuera, Aguas Magallanes realizará capacitaciones en las localidades, organizadas en conjunto con las municipalidades. Ya se encuentran confirmadas en Porvenir y Puerto Natales, mientras que en Puerto Williams se proyecta un formato online. Asimismo, se han coordinado encuentros de trabajo con las Uniones Comunales de Punta Arenas.

Adicionalmente, el equipo de Comunidad brindará acompañamiento presencial para apoyar el proceso de postulación en la oficina comercial, ubicada en José Menéndez 839, Punta Arenas, en los siguientes horarios:

Del 4 al 22 de mayo: entre las 08:30 y 12:30 horas.

Del 25 al 29 de mayo: entre las 08:30 y 16:00 horas.

Aguas Magallanes reiteró la invitación a todos los dirigentes sociales a ser protagonistas de esta edición, postulando a través de www.aguasmagallanes.cl hasta las 16:00 horas del 29 de mayo.