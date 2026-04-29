Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
publicite
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336if
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_3
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

29 de abril de 2026

AGUAS MAGALLANES LANZA 15ª VERSIÓN DE SU FONDO CONCURSABLE CON INVERSIÓN HISTÓRICA DE $50 MILLONES

En una década y media de trayectoria, la iniciativa ha impulsado más de 900 proyectos comunitarios con una inversión acumulada que supera los $350 millones.

Lanzamiento FC en UNPADE

Con un sólido balance y compromiso con la región, en dependencias del Taller Laboral UNPADE, Aguas Magallanes anunció hoy la apertura de su Fondo Concursable de Desarrollo Comunitario 2026. Para este ciclo, la sanitaria destinará un total de $50 millones, recursos que serán distribuidos entre los proyectos que resulten adjudicados, ya sea de manera total o parcial.

 

El Gerente Regional de Aguas Magallanes, Christian Adema Galetovic, destacó la relevancia de este hito: "Sabemos que detrás de cada proyecto hay dirigentes que dedican su tiempo y energía a fortalecer sus comunidades. Este fondo es una forma de decirles que en Aguas Magallanes estamos con ellos, apoyando sus ideas y sueños. Y este año es aún más especial, porque cumplimos 15 años acompañando a las localidades donde estamos presentes".

Por su parte, Pamela Miranda, directora docente de UNPADE, destacó que este fondo ha sido clave para la habilitación y adquisición de insumos para un invernadero, permitiéndoles integrar nuevas líneas de trabajo a los beneficiarios. Además valoró la cercanía y las facilidades que Aguas Magallanes ofrece en el proceso de postulación haciéndolo amigable y cercano, lo  que simplifica el acceso a estos recursos estratégicos.

 

Desde su creación, este fondo ha permitido la materialización de más de 900 iniciativas, representando una inversión histórica superior a los $350 millones.

Reflejando este compromiso sostenido, las líneas de postulación para este año son:

·        Mejoramiento de espacios comunitarios: proyectos para favorecer el uso de infraestructura comunitaria y áreas recreativas.

·        Equipamiento de sedes comunitarias, organizaciones y clubes deportivos: adquisición de mobiliario, artículos electrónicos y vestimenta deportiva.

·        Medioambiente y buen uso del recurso hídrico: iniciativas de sostenibilidad, gestión de residuos y labor de Bomberos.

 

CAPACITACIONES Y ACOMPAÑAMIENTO EN TERRENO

Con el objetivo de que ninguna organización se quede fuera, Aguas Magallanes realizará capacitaciones en las localidades, organizadas en conjunto con las municipalidades. Ya se encuentran confirmadas en Porvenir y Puerto Natales, mientras que en Puerto Williams se proyecta un formato online. Asimismo, se han coordinado encuentros de trabajo con las Uniones Comunales de Punta Arenas.

Adicionalmente, el equipo de Comunidad brindará acompañamiento presencial para apoyar el proceso de postulación en la oficina comercial, ubicada en José Menéndez 839, Punta Arenas, en los siguientes horarios:

Del 4 al 22 de mayo: entre las 08:30 y 12:30 horas.

Del 25 al 29 de mayo: entre las 08:30 y 16:00 horas.

 

Aguas Magallanes reiteró la invitación a todos los dirigentes sociales a ser protagonistas de esta edición, postulando a través de www.aguasmagallanes.cl hasta las 16:00 horas del 29 de mayo.

seremitrabajo1mayo

SEREMI DEL TRABAJO Y DT DIFUNDEN NORMATIVA DEL FERIADO IRRENUNCIABLE DE ESTE 1 DE MAYO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

ASEGURAN CONTINUIDAD DE ACCESO A GIMNASIOS ESCOLARES POR PARTE DE LA COMUNIDAD

Leer Más

Tal como ha ocurrido históricamente, las organizaciones deportivas podrán acordar con los directores y directoras de las escuelas y liceos las condiciones para acceder al uso de los espacios deportivos.

Tal como ha ocurrido históricamente, las organizaciones deportivas podrán acordar con los directores y directoras de las escuelas y liceos las condiciones para acceder al uso de los espacios deportivos.

slepgimnasios
nuestrospodcast
seremitrabajo1mayo

SEREMI DEL TRABAJO Y DT DIFUNDEN NORMATIVA DEL FERIADO IRRENUNCIABLE DE ESTE 1 DE MAYO

Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

BANNER DICKIES
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
Lanzamiento FC en UNPADE

AGUAS MAGALLANES LANZA 15ª VERSIÓN DE SU FONDO CONCURSABLE CON INVERSIÓN HISTÓRICA DE $50 MILLONES

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO-336if
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
RADIO POLAR_3
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
buddytheteacherscat0-hotel-850020

MEJORES CASAS DE APUESTAS CHILE: GUÍA DE CRITERIOS PARA ELEGIR BIEN

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_3
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
parroquiasantateresadelosandes

PARROQUIA SANTA TERESA DE LOS ANDES SERÁ TEMPLO JUBILAR POR CENTENARIO DE LA CORONACIÓN DE LA VIRGEN DEL CARMEN