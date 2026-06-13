INACAP PUNTA ARENAS REFUERZA SU DESPLIEGUE EN MAGALLANES CON OFERTA ACADÉMICA, APOYO ESTUDIANTIL Y VINCULACIÓN TERRITORIAL

INACAP Punta Arenas continúa fortaleciendo su presencia en la región de Magallanes a través de un amplio trabajo de vinculación con establecimientos educacionales, promoción de su oferta académica y programas de apoyo estudiantil. Así lo destacó la directora de Admisión y Comunicaciones de la institución, Angélica Ralí Velásquez, durante una entrevista en Y tú qué opinas de Polar Comunicaciones, donde abordó las principales iniciativas que impulsa la sede local.

En conversación con el programa, la representante de INACAP explicó que el trabajo de admisión contempla visitas a establecimientos de Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y próximamente Puerto Williams, con el objetivo de acercar información académica y orientar a estudiantes que evalúan continuar estudios superiores en la región. Asimismo, destacó que la institución cumple este año 60 años de trayectoria y cuenta con una red nacional de sedes que permite la continuidad de estudios en distintas ciudades del país.

Durante Y tú qué opinas, también se relevó el sistema de acompañamiento que ofrece la casa de estudios a sus estudiantes. Entre las herramientas disponibles se encuentran tutorías para alumnos de primer año, apoyos psicopedagógicos, programas de salud mental, ajustes razonables para personas con necesidades educativas especiales y espacios de contención emocional. Según explicó Ralí, el objetivo es facilitar la adaptación a la educación superior y favorecer la permanencia académica.

La entrevista además permitió abordar iniciativas de vinculación con la comunidad, como actividades patrimoniales desarrolladas por la carrera de Gastronomía y la promoción de clubes estudiantiles que fortalecen la vida universitaria. Junto a ello, la directora destacó el impulso que INACAP entrega a la innovación y el emprendimiento, incluyendo la próxima Academia Mujeres Empresarias, instancia que busca entregar herramientas para el desarrollo de negocios y potenciar el liderazgo femenino en la región de Magallanes.



