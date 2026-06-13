Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA DIA DEL PAPA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

13 de junio de 2026

INACAP PUNTA ARENAS REFUERZA SU DESPLIEGUE EN MAGALLANES CON OFERTA ACADÉMICA, APOYO ESTUDIANTIL Y VINCULACIÓN TERRITORIAL

Y tú, ¿Qué opinas?

Directora de Admisión INACAP

INACAP Punta Arenas continúa fortaleciendo su presencia en la región de Magallanes a través de un amplio trabajo de vinculación con establecimientos educacionales, promoción de su oferta académica y programas de apoyo estudiantil. Así lo destacó la directora de Admisión y Comunicaciones de la institución, Angélica Ralí Velásquez, durante una entrevista en Y tú qué opinas de Polar Comunicaciones, donde abordó las principales iniciativas que impulsa la sede local.

En conversación con el programa, la representante de INACAP explicó que el trabajo de admisión contempla visitas a establecimientos de Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y próximamente Puerto Williams, con el objetivo de acercar información académica y orientar a estudiantes que evalúan continuar estudios superiores en la región. Asimismo, destacó que la institución cumple este año 60 años de trayectoria y cuenta con una red nacional de sedes que permite la continuidad de estudios en distintas ciudades del país.

Durante Y tú qué opinas, también se relevó el sistema de acompañamiento que ofrece la casa de estudios a sus estudiantes. Entre las herramientas disponibles se encuentran tutorías para alumnos de primer año, apoyos psicopedagógicos, programas de salud mental, ajustes razonables para personas con necesidades educativas especiales y espacios de contención emocional. Según explicó Ralí, el objetivo es facilitar la adaptación a la educación superior y favorecer la permanencia académica.

La entrevista además permitió abordar iniciativas de vinculación con la comunidad, como actividades patrimoniales desarrolladas por la carrera de Gastronomía y la promoción de clubes estudiantiles que fortalecen la vida universitaria. Junto a ello, la directora destacó el impulso que INACAP entrega a la innovación y el emprendimiento, incluyendo la próxima Academia Mujeres Empresarias, instancia que busca entregar herramientas para el desarrollo de negocios y potenciar el liderazgo femenino en la región de Magallanes.


FOSIS 2

ECOMERCADO SOLIDARIO DEL FOSIS BENEFICIÓ A MÁS DE 300 HOGARES DE PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

DOCE VECINOS COMPETIRÁN EN LA OCTAVA VERSIÓN DEL FESTIVAL DEL CANTAR VECINAL DE PUNTA ARENAS

Leer Más

​El certamen se realizará este 12 y 13 de junio en el Teatro Municipal José Bohr y reunirá a representantes de diez juntas de vecinos de la comuna.

​El certamen se realizará este 12 y 13 de junio en el Teatro Municipal José Bohr y reunirá a representantes de diez juntas de vecinos de la comuna.

VC 8
nuestrospodcast
PRESIDENTE FENATRAMA

PRESIDENTE DE FENATRAMA ADVIERTE FALTA DE RECURSOS PARA ENFRENTAR DESAFÍOS AMBIENTALES EN MAGALLANES

ARCA DIA DEL PAPA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Votacion segunda vuelta urna

RESULTADOS SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: ASÍ VOTÓ CADA COMUNA DE LA REGIÓN DE MAGALLANES

1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
COVEPA BOTAS_336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
Directora de Admisión INACAP

INACAP PUNTA ARENAS REFUERZA SU DESPLIEGUE EN MAGALLANES CON OFERTA ACADÉMICA, APOYO ESTUDIANTIL Y VINCULACIÓN TERRITORIAL

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA DIA DEL PAPA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA BOTAS_336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
El_Magallanes_1940-06-13_portada_HD_1080x1920

13 DE JUNIO DE 1940: CHILE AMPLIÓ SU NEUTRALIDAD MIENTRAS LA OFENSIVA ALEMANA AVANZABA HACIA PARÍS

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
casino
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
SL 2

MUNICIPIO DESPLIEGA OPERATIVO POR NIEVE EN PUNTA ARENAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250