AGUAS MAGALLANES Y ORGANISMOS PÚBLICOS FORTALECEN COORDINACIÓN ANTE EMERGENCIAS INVERNALES EN PUNTA ARENAS

Aguas Magallanes realizó una jornada de capacitación y una mesa de trabajo técnico denominada "Coordinación y Apoyo en Emergencias Invernales", con el objetivo de fortalecer la preparación y coordinación entre las instituciones encargadas de responder ante eventuales contingencias durante la temporada invernal. La actividad se desarrolló en la Sala de Capacitaciones de la Sexta Compañía de Bomberos de Punta Arenas.

La instancia reunió a representantes de Senapred, Carabineros de Chile, la Dirección de Seguridad Pública y el Departamento de Gestión de Riesgos y Desastres de la Municipalidad de Punta Arenas. Durante la jornada se revisaron las experiencias registradas durante el invierno de 2024, con foco en los protocolos de comunicación, el despliegue de recursos y las acciones para enfrentar posibles congelamientos que puedan afectar la continuidad del suministro.

El subgerente de Clientes de Aguas Magallanes, Cristian Oyarzún Araya, señaló que el trabajo conjunto permite fortalecer la coordinación entre las instituciones y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia. Agregó que el análisis de las experiencias anteriores contribuye a unificar criterios y optimizar las acciones frente a eventos climáticos.

Desde Senapred, el profesional del Departamento de Emergencias, Esteban Troncoso, destacó la importancia de participar en este tipo de instancias para fortalecer la preparación ante el invierno, mientras que la directora de Gestión de Riesgos de la Municipalidad de Punta Arenas, Sonia Vargas, valoró la coordinación entre organismos públicos y privados para enfrentar emergencias que puedan afectar a la comuna.

Al término de la actividad, las instituciones participantes acordaron reforzar los canales de comunicación permanente y mantener una coordinación activa para ejecutar de manera conjunta las labores de monitoreo y mitigación frente a eventuales alertas climáticas.

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