AGUAS MAGALLANES LLAMA A PROTEGER MEDIDORES Y CAÑERÍAS ANTE LAS BAJAS TEMPERATURAS

Ante las bajas temperaturas registradas en los últimos días en la Región de Magallanes, Aguas Magallanes reiteró el llamado a la comunidad a proteger los medidores, cañerías y otras instalaciones sanitarias domiciliarias expuestas al frío, con el objetivo de prevenir interrupciones en el suministro de agua potable y daños al interior de las viviendas.

La empresa explicó que las heladas pueden congelar el agua acumulada en las tuberías, lo que podría generar roturas y filtraciones una vez que el hielo se derrita. Por ello, recomendó adoptar medidas preventivas, especialmente en instalaciones ubicadas en patios, antejardines o sectores exteriores de los inmuebles.

Entre las principales recomendaciones se encuentran aislar el medidor y las cañerías con materiales como plumavit o fundas de espuma aislante, mantener protegido el nicho del medidor, desconectar las mangueras exteriores y eliminar el agua acumulada en redes que no estén siendo utilizadas. En caso de ausentarse del domicilio por varios días, también se aconseja cerrar la llave de paso general y vaciar las cañerías para evitar el congelamiento del agua.

Aguas Magallanes recordó que la protección y mantención de las instalaciones sanitarias al interior de las viviendas es responsabilidad de cada residente o propietario. Asimismo, invitó a la comunidad a informarse y realizar consultas únicamente a través de sus canales oficiales, incluyendo sus redes sociales y el fono de emergencias 61 228 0028.

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