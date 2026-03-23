AGUAS MAGALLANES INFORMA TRABAJOS DIURNOS Y NOCTURNOS EN REHABILITACIÓN DE COLECTORES EN PUNTA ARENAS

Aguas Magallanes informó la continuidad de los trabajos de rehabilitación de colectores en Punta Arenas, obras que se ejecutarán entre el lunes 23 de marzo y el lunes 6 de abril, principalmente en sectores centro y norte de la ciudad.

Para este período, la sanitaria dispondrá de dos equipos de rehabilitación operativos, los que trabajarán en turno diurno, entre las 08:00 y 19:00 horas, y en turno nocturno, entre las 20:00 y 07:00 horas del día siguiente.



En total, se proyecta la rehabilitación de alrededor de 2.100 metros de red, mediante una metodología que permite ejecutar estos trabajos sin abrir zanjas ni aplicar métodos invasivos para la comunidad.

La empresa explicó que, debido a la naturaleza de las obras, en algunos momentos podrían generarse ruidos molestos, ya que se requiere el uso de un generador para alimentar la maquinaria que produce el vapor necesario para expandir el material al interior de la tubería.



Desde la compañía destacaron que estas labores son parte del plan de mejoramiento de la infraestructura sanitaria de la ciudad y agradecieron la comprensión de vecinas y vecinos mientras se desarrollan las faenas.