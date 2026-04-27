OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL PERMITIERON DETENCIONES EN DOS RIÑAS

Durante la jornada del domingo, equipos de Seguridad Pública de la Municipalidad de Punta Arenas intervinieron en dos procedimientos por riñas ocurridas en distintos puntos de la ciudad, ambas con presencia de armas blancas y que derivaron en la detención de cuatro personas.

El primer hecho se registró cerca del mediodía en el sector centro, específicamente en la intersección de Carrera Pinto con Chiloé, y fue detectado a través de la Central de Cámaras de Televigilancia municipal. A partir de esta alerta, se coordinó la concurrencia inmediata de inspectores municipales y Carabineros. Si bien los involucrados se dispersaron inicialmente, patrullajes preventivos permitieron ubicar a una persona portando un arma blanca, quien fue retenida por personal municipal y posteriormente detenida por Carabineros.

El segundo procedimiento se originó alrededor de las 22:00 horas, tras un llamado a la línea de emergencia 800 800 134 que alertó sobre una riña en el sector sur de la ciudad. Al llegar al lugar, los equipos municipales constataron la presencia de una persona lesionada con heridas de carácter leve. En el desarrollo de las diligencias, se logró ubicar a otro individuo con arma blanca, quien también fue detenido. Posteriormente, al realizar controles de identidad, Carabineros verificó que otras dos personas mantenían órdenes vigentes, por lo que igualmente fueron detenidas.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, valoró la rápida respuesta de los equipos municipales y subrayó la relevancia de los sistemas de televigilancia. "Gracias a nuestras cámaras y al trabajo del personal, pudimos actuar oportunamente en situaciones que podrían haber pasado a mayores. Hoy vemos con preocupación que este tipo de hechos, incluso con armas blancas, se están haciendo más frecuentes, por lo que es fundamental fortalecer la prevención", señaló.

La autoridad comunal también advirtió sobre la necesidad de contar con mayor infraestructura de seguridad. "Actualmente tenemos un número importante de cámaras fuera de operación por una situación administrativa ajena al municipio. Por eso es clave que se agilicen estos procesos, porque las cámaras no solo registran hechos, sino que también cumplen un rol preventivo fundamental", agregó.

Desde Seguridad Pública Municipal, Karen Rendoll informó que ambos procedimientos permitieron la detención de cuatro personas y reiteraron el llamado a la comunidad a utilizar los canales de denuncia disponibles, como la línea 800 800 134, herramienta clave para la respuesta oportuna ante emergencias.