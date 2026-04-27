Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
publicite
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_3
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

27 de abril de 2026

OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL PERMITIERON DETENCIONES EN DOS RIÑAS

Los hechos fueron detectados por cámaras y denuncias ciudadanas, permitiendo intervención oportuna.

OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA (4)

Durante la jornada del domingo, equipos de Seguridad Pública de la Municipalidad de Punta Arenas intervinieron en dos procedimientos por riñas ocurridas en distintos puntos de la ciudad, ambas con presencia de armas blancas y que derivaron en la detención de cuatro personas.

El primer hecho se registró cerca del mediodía en el sector centro, específicamente en la intersección de Carrera Pinto con Chiloé, y fue detectado a través de la Central de Cámaras de Televigilancia municipal. A partir de esta alerta, se coordinó la concurrencia inmediata de inspectores municipales y Carabineros. Si bien los involucrados se dispersaron inicialmente, patrullajes preventivos permitieron ubicar a una persona portando un arma blanca, quien fue retenida por personal municipal y posteriormente detenida por Carabineros.

El segundo procedimiento se originó alrededor de las 22:00 horas, tras un llamado a la línea de emergencia 800 800 134 que alertó sobre una riña en el sector sur de la ciudad. Al llegar al lugar, los equipos municipales constataron la presencia de una persona lesionada con heridas de carácter leve. En el desarrollo de las diligencias, se logró ubicar a otro individuo con arma blanca, quien también fue detenido. Posteriormente, al realizar controles de identidad, Carabineros verificó que otras dos personas mantenían órdenes vigentes, por lo que igualmente fueron detenidas.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, valoró la rápida respuesta de los equipos municipales y subrayó la relevancia de los sistemas de televigilancia. "Gracias a nuestras cámaras y al trabajo del personal, pudimos actuar oportunamente en situaciones que podrían haber pasado a mayores. Hoy vemos con preocupación que este tipo de hechos, incluso con armas blancas, se están haciendo más frecuentes, por lo que es fundamental fortalecer la prevención", señaló.

La autoridad comunal también advirtió sobre la necesidad de contar con mayor infraestructura de seguridad. "Actualmente tenemos un número importante de cámaras fuera de operación por una situación administrativa ajena al municipio. Por eso es clave que se agilicen estos procesos, porque las cámaras no solo registran hechos, sino que también cumplen un rol preventivo fundamental", agregó.

Desde Seguridad Pública Municipal, Karen Rendoll informó que ambos procedimientos permitieron la detención de cuatro personas y reiteraron el llamado a la comunidad a utilizar los canales de denuncia disponibles, como la línea 800 800 134, herramienta clave para la respuesta oportuna ante emergencias.

Finalmente, la administración comunal destacó el trabajo coordinado entre los equipos de Seguridad Pública, Carabineros y la Central Municipal de Cámaras de Televigilancia, con el fin de prevenir y detectar hechos de violencia, facilitar una respuesta oportuna y resguardar a los vecinos de Punta Arenas.  

h2vmagallanes

MAGALLANES APUESTA POR LA CADENA DE VALOR DEL HIDRÓGENO VERDE CON FOCO EN INNOVACIÓN Y SEGURIDAD

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

TRIBUNAL REALIZÓ AUDIENCIA EN DEMANDA CONTRA MUNICIPIO DE PUERTO NATALES POR GESTIÓN DE VERTEDERO

Leer Más

​Tras la postergación de la conciliación por 60 días, el Tercer Tribunal Ambiental escuchó los testimonios de ambas partes.

​Tras la postergación de la conciliación por 60 días, el Tercer Tribunal Ambiental escuchó los testimonios de ambas partes.

Fotos Tribunal Ambiental Valdivia
nuestrospodcast
OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA (4)

OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL PERMITIERON DETENCIONES EN DOS RIÑAS

INACAP
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

BANNER DICKIES
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA (4)

OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL PERMITIERON DETENCIONES EN DOS RIÑAS

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
RADIO POLAR_3
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
CAMPEONATO DE TENIS PATAGÓNICO (3)

MÁS DE CIEN JUGADORES DIERON VIDA AL PRIMER CAMPEONATO PATAGÓNICO DE TENIS

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_3
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
ESTUDIANTES VISITA CABO NEGRO

ENAP RECIBE A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS EN CABO NEGRO PARA CONOCER PROCESOS DE GAS Y COMBUSTIBLES