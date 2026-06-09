ESCUELA BERNARDO O´HIGGINS RIQUELME RECIBE LA VISITA DE LA FUNDACIÓN GASCO EDUCA

Durante el mes de mayo la comunidad educativa de la escuela Libertador Capitán General Bernardo O´Higgins Riquelme, conto con la presencia de la Fundación Gasco Educa. La fundación desarrollo cuatro jornadas de trabajo pedagógico con todos los cursos del establecimiento. El propósito de esta iniciativa fue educar sobre los beneficios del gas y las energías renovables, promoviendo el conocimiento acerca de fuentes energéticas limpias y su aporte al desarrollo del país.



Para nuestros estudiantes esta fue una nueva experiencia de aprendizaje e internalización de conocimientos. El programa contempla talleres educativos complementarios al currículo escolar, orientados a fortalecer la ciencia, el conocimiento de las energías y el medio ambiente a través de medios audiovisuales y experiencias directas con diferentes materiales de experimentación.



Así mismo los estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer el sistema que provee de gas a nuestra ciudad por medio de una red de gasoductos, destacando que es la única ciudad del país que tiene este tipo de abastecimiento.



Finalmente, la comunidad educativa de la escuela Libertador Capitán General Bernardo O´Higgins Riquelme, agradece a la Fundación Gasco Educa y a Gasco su auspiciador, por el excelente trabajo que desarrollan sus monitores en beneficio de los estudiantes de la región.



