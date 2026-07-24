Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

24 de julio de 2026

SENADOR KARIM BIANCHI POR ANUNCIO DE VETO A ELIMINACIÓN DE ANATOCISMO: "EL EJECUTIVO HA DECIDIDO DEFENDER LOS INTERESES DE LA BANCA"

"El Estado tiene como misión garantizar reglas justas, no privilegiar con mecanismos que incrementan artificialmente el costo de las deudas. Este veto es una mala decisión política" dijo el parlamentario.

senadorkarimbianchi
El gobierno nos vuelve a demostrar de qué lado está. El ministro Jorge Quiroz ha confirmado que vetará una norma aprobada democráticamente por el Congreso para poner fin al anatocismo, que es una práctica que permite capitalizar intereses y seguir cobrando intereses sobre ellos, en lugar de corregir un mecanismo que agrava el sobreendeudamiento que pasan miles de familias en nuestro país. 

El Ejecutivo ha decidido defender los intereses de la banca y resulta incomprensible que un gobierno que dice proteger a la clase media utilice su facultad de veto para mantener una norma que favorece a las instituciones financieras y perjudica a quienes enfrentan dificultades para poder cumplir con sus obligaciones. 

El Estado tiene como misión garantizar reglas justas, no privilegiar con mecanismos que incrementan artificialmente el costo de las deudas. Este veto es una mala decisión política. El gobierno tuvo que elegir entre proteger a las personas o proteger un privilegio del sistema financiero, y ha optado por lo segundo. El ministro Quiroz deberá explicar por qué considera más importante resguardar los intereses de la banca que alivianar la carga que hoy día están pasando muchas familias por el alto costo de la vida, que deben pagar con créditos que pagan intereses sobre intereses.
diputadobianchi

DIPUTADO BIANCHI REVELA QUE BENEFICIO PÉR CÁPITA DEL PROYECTO QUE REEMBOLSA PAÑALES Y ALGUNOS MEDICAMENTOS ES DE SÓLO $3.534 MENSUALES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

SERVICIO DE SALUD INFORMA RETRASO EN PROYECTO DEL CECOSF DE RÍO SECO

Leer Más

La situación se originó tras la modificación introducida por el Ministerio de Salud en diciembre en los criterios para la elaboración de las bases de licitación, cambio que el Servicio de Salud recién notó en julio.

La situación se originó tras la modificación introducida por el Ministerio de Salud en diciembre en los criterios para la elaboración de las bases de licitación, cambio que el Servicio de Salud recién notó en julio.

«DESDE EL CECOSF DE RIO SECO, PARA LA COMUNIDAD»
nuestrospodcast
carabineros

MAGALLANES FORTALECE LA SEGURIDAD CON LA INAUGURACIÓN DE LA SECCIÓN S.E.B.V. DE CARABINEROS

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
BANNER COVEPA 336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
YOPPERN NUEVO 336x336
senadorkarimbianchi

SENADOR KARIM BIANCHI POR ANUNCIO DE VETO A ELIMINACIÓN DE ANATOCISMO: "EL EJECUTIVO HA DECIDIDO DEFENDER LOS INTERESES DE LA BANCA"

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA 336X336PX
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
INVITACIÓN A CIERRE DE TALLERES ARTÍSTICO-CULTURALES (6)

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS INVITA AL CIERRE DE TALLERES ARTÍSTICO-CULTURALES DEL PRIMER SEMESTRE

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
UH 7

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS PREMIÓ A GANADORAS DE CONCURSO LITERARIO "UNA MUJER, UNA HISTORIA"

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250