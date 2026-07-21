NUEVOS CUPOS PARA TALLERES MUNICIPALES DE ADULTOS MAYORES EN PUNTA ARENAS

Un total de 330 nuevos cupos habilitó la Municipalidad de Punta Arenas para los talleres dirigidos a personas mayores durante el segundo semestre de 2026. Dentro de la nueva convocatoria, la Unidad de Adulto Mayor agregó Yoga y Pasos Seguros, alcanzando cerca de 2 mil personas grandes beneficiadas en la comuna.

​



Las inscripciones estarán abiertas desde el 20 al 24 de julio, o hasta completar los cupos disponibles, y deberán realizarse de manera presencial en la Unidad del Adulto Mayor, ubicada en Covadonga 063, de lunes a viernes, entre las 08:00 y 12:30 horas y las 14:30 y 17:00 horas.

​



El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó que el único requisito es tener más de 60 años. "Segundo semestre y lo que hemos hecho es aumentar más talleres, pero también hay unos que hemos tenido renuncias de algunos de los integrantes, por tanto, estamos con algunos cupos en algunos talleres, pero sobre todo dos nuevos. El de yoga y pasos seguros, que es un tema que es preventivo, que es muy dinámico y por tanto estamos muy contentos de poder ofrecer 330 cupos más para todos nuestros vecinos", señaló.

​



La autoridad recalcó que la participación es completamente gratuita. "No hay que estar en un club, no hay que estar inscrito, no hay que tener ficha social, solamente las ganas de participar totalmente gratis y los esperamos. Finalmente, hoy estamos hablando de casi 2.000 adultos que están yendo a todos nuestros talleres de adulto mayor, sin contar los de la cultura, los de la mujer, los deportivos, etcétera, y lo que buscamos justamente es poder entregar más espacio a nuestros vecinos mayores para que lo pasen bien, conozcan gente y por supuesto vayan aprendiendo", afirmó Radonich.

​

Actualmente, el municipio desarrolla 42 talleres durante el año, distribuidos entre la Unidad del Adulto Mayor y diez juntas de vecinos en distintos sectores de la comuna, acción que busca acercar estas actividades a los barrios.

​



La encargada de la Unidad del Adulto Mayor, Carolina Barrientos, explicó que la programación responde a las inquietudes planteadas por los propios usuarios. "Contamos con talleres de actividad física, estimulación de la memoria, baile, coro, danza y folclor, entre otros. Los nuevos talleres surgieron precisamente a partir de las listas de espera que tuvimos durante el primer semestre y de las solicitudes realizadas por las personas mayores", indicó.

​



Respecto de Pasos Seguros, la profesional explicó que se trata de un programa de actividad física de bajo impacto orientado a fortalecer el equilibrio y prevenir caídas, una de las principales preocupaciones en esta etapa de la vida.

​



Desde el municipio destacaron que estos talleres buscan fomentar la participación social, fortalecer la autoestima y la autonomía de las personas mayores, además de promover el desarrollo de habilidades físicas, cognitivas y recreativas que contribuyan a una mejor calidad de vida.