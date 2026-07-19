ESTUDIO REVELA EL CAMBIO DE MENTALIDAD QUE PUEDE AYUDAR A MANTENER EL HÁBITO DE HACER EJERCICIO

No siempre la falta de tiempo o de motivación explica por qué muchas personas dejan de hacer ejercicio. Un estudio liderado por la científica del comportamiento Michelle Segar, de la Universidad de Michigan, concluyó que una de las principales barreras es la denominada mentalidad de "todo o nada", que lleva a abandonar por completo una rutina cuando no es posible realizarla tal como fue planificada.

La investigadora propone reemplazar esa idea por un enfoque de "todo o algo", que considera como un avance cualquier cantidad de actividad física, independiente de su duración o intensidad. Según explicó, la vida cotidiana suele dificultar el cumplimiento de entrenamientos ideales, por lo que adaptar las rutinas puede ayudar a mantener el hábito.

Los especialistas sostienen que incluso sesiones breves, como caminar algunos minutos, realizar estiramientos o hacer ejercicios en casa, aportan beneficios para la salud cardiovascular, el control de la glucosa y el bienestar mental. Además, recomiendan preparar alternativas para los días en que surjan imprevistos, como reemplazar una salida a correr por una caminata o una rutina en el hogar.

Los expertos también aconsejan enfocarse en el largo plazo y evitar abandonar el ejercicio tras perder una sesión. En ese sentido, destacan que la constancia se construye retomando la actividad cada vez que sea posible, sin la necesidad de cumplir siempre con entrenamientos extensos o perfectos.

Fuente: La Tercera