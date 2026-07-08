ESTUDIO LIDERADO POR INVESTIGADORAS DE LA ESCUELA DE MEDICINA UMAG REVELA POR PRIMERA VEZ LA DINÁMICA DE LAS BACTERIAS ESTOMACALES EN EL AVANCE DEL CÁNCER GÁSTRICO EN POBLACIÓN CHILENA

En un esfuerzo pionero por comprender el comportamiento del cáncer gástrico en la población chilena, un equipo de investigación de la UMAG, Genómica Evolutiva y Médica en Magallanes (GEMMa), ha publicado el estudio titulado "Microbial dynamics in gastric cancer: insights from full-length 16S rRNA nanopore sequencing in the MAGIC cohort", como resultado de la investigación doctoral de la candidata a doctora Daniela Zapata Contreras, dirigida por la Dra. Yolanda Espinosa Parrilla. El trabajo, difundido por la revista científica Frontiers in Microbiology, marca un hito al ser la primera publicación en la que se caracteriza la microbiota gástrica mediante secuenciación masiva en individuos chilenos a lo largo de las distintas etapas de desarrollo de la enfermedad.



La investigación se centró en determinar cómo cambian las comunidades de bacterias (microbioma) en el estómago a medida que una persona progresa desde lesiones benignas como la gastritis hacia etapas de cáncer gástrico.

Este hito científico se sustenta en la Cohorte MAGIC, un biorepositorio y plataforma de investigación activa en Magallanes desde 2018 que, en colaboración con el Hospital Clínico Magallanes, ha reclutado a más de 550 pacientes para el estudio de enfermedades gástricas.

Al respecto, la doctoranda Daniela Zapata Contreras, explica la relevancia de los hallazgos, afirmando "nuestra investigación permitió observar con un nivel de detalle inédito cómo cambia la estructura de las bacterias que habitan el estómago según progresa la patología. Lo más revelador es que, si bien el Helicobacter pylori es el protagonista habitual en las etapas previas, su presencia disminuye en etapas avanzadas de cáncer, siendo desplazado por comunidades de géneros como Lactobacillus y Limosilactobacillus, lo que se respalda con otros estudios. Estas variaciones generan "firmas bacterianas" que en el futuro podrían utilizarse como nuevos biomarcadores para estratificar el riesgo de los pacientes de manera mucho más precisa, complementando el diagnóstico tradicional y ayudándonos a entender por qué no todas las personas con Helicobacter desarrollan la enfermedad".

Por su parte, la Dra. Yolanda Espinosa Parrilla, destaca el valor de realizar esta ciencia desde la Región de Magallanes, señalando que "este es, hasta donde sabemos, el primer artículo científico que muestra resultados de secuenciación de la microbiota gástrica en individuos chilenos, un hito para la ciencia nacional y latinoamericana, ya que la mayoría de estos estudios provienen de Asia. Para nosotros era fundamental generar conocimiento de nuestra propia población en una región de tan alta incidencia en cáncer gástrico como Magallanes. Gracias a la consolidación de la Cohorte MAGIC, la colaboración con el Biobanco de Tejidos y Fluidos de la Universidad de Chile (BTUCH) y al uso de tecnología de secuenciación de lecturas largas que operamos en nuestros propios laboratorios en la UMAG, hemos podido demostrar que existen diferencias incluso entre pacientes de Magallanes y Santiago. Esto refuerza la importancia de seguir fortaleciendo nuestras colecciones biológicas para avanzar en la prevención personalizada del cáncer".

Resultados clave y tecnología de punta

La investigación analizó 162 muestras de tejido de 83 pacientes pertenecientes a la Cohorte MAGIC (Magallanes) y al Biobanco BTUCH. El estudio demostró que el microbioma gástrico es dinámico: a medida que el ambiente del estómago cambia (por ejemplo, en su pH), aumentan géneros como Lactobacillus, Limosilactobacillus, Clostridium, Streptococcus, Klebsiella y Sarcina, los cuales podrían contribuir al microambiente tumoral. El estudio, además permitió observar variaciones preliminares en la composición bacteriana entre pacientes de la zona austral y la zona central. Para lograr esta precisión, el equipo utilizó tecnología de secuenciación de lecturas largas (Nanopore), la cual proporciona una resolución taxonómica superior a los métodos convencionales.

Agradecimientos y financiamiento

El equipo de investigación, integrado también por especialistas del Hospital Clínico de Magallanes, así como del Centro Austral de Tecnología Genómica (cATG), extendió un agradecimiento especial a los más de 550 participantes de la Cohorte MAGIC y del BTUCH por su disposición a contribuir con la ciencia. Este trabajo fue posible gracias al financiamiento de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), a través de los proyectos FONDECYT Regular 1170446 y 1240133. Los investigadores subrayan que la Cohorte MAGIC continúa creciendo a través del reclutamiento de nuevos pacientes, consolidándose como una plataforma esencial para la prevención y el estudio del cáncer en Chile.