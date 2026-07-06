SEREMI DE ENERGÍA MARCO ANTONIO PINTO: “NO EXISTE UNA LÁPIDA AL HIDRÓGENO VERDE”

Durante esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el seremi de Energía de Magallanes, Marco Antonio Pinto, abordó los principales desafíos y avances de la cartera en la región, con especial énfasis en el desarrollo energético, la diversificación de la matriz, el hidrógeno verde, el abastecimiento en zonas aisladas y el proyecto de ley que busca ordenar las cuentas del sistema eléctrico.

En conversación con el espacio radial y televisivo, la autoridad comenzó refiriéndose al contexto nacional de los combustibles y señaló que la reciente baja proyectada en los precios representa una buena noticia para la ciudadanía. “Es una buena opción, sabiendo que hace 21 días atrás no había disminuido tanto”, comentó, agregando que esta variación responde a factores internacionales y al comportamiento del mercado petrolero.

Respecto del trabajo territorial, Pinto explicó que una de las prioridades de la cartera ha sido sostener reuniones con distintos actores regionales, entre ellos la Cámara Chilena de la Construcción, instancia en la que se abordaron los desafíos energéticos de Magallanes y la presentación de la ruta energética 2026-2030. “La idea es mostrarle que estamos avanzando, que hay proyecciones energéticas”, afirmó, subrayando que el objetivo del Gobierno no es concentrar todo el desarrollo en una sola industria, sino avanzar hacia una “diversidad energética regional y país”.

Uno de los temas centrales de la entrevista fue el hidrógeno verde. Frente a las dudas sobre el estado de la industria, el seremi fue enfático en señalar que el proceso sigue vigente, aunque con una mirada más realista y gradual. “No existe una lápida al hidrógeno verde”, dijo, explicando que hoy el desafío es materializar las ideas y proyectos en iniciativas concretas, con plazos acordes a la magnitud de la industria. En esa línea, sostuvo que no es posible esperar el desarrollo completo de una industria de esta escala en apenas cuatro o cinco años, destacando que se requiere tiempo para procesos ambientales, de investigación, posicionamiento y maduración tecnológica.

Asimismo, destacó que el foco actual está en proyectos que efectivamente puedan instalarse en la región y generar empleo. “A lo mejor no van a ser 10 ni 20, a lo mejor van a ser dos”, señaló, remarcando que lo importante es que esas iniciativas se concreten y aporten al desarrollo productivo de Magallanes. En paralelo, valoró el trabajo de formación y preparación de capital humano que se ha levantado en los últimos años, recalcando que esa experiencia no debe perderse. “Todo eso tenemos que nosotros mantenerlo”, sostuvo.

Consultado por el estado de algunos proyectos vinculados a la industria, el seremi mencionó avances relevantes en el caso de HNHF, que pasó de 800 observaciones a 20, lo que a su juicio demuestra progreso en la tramitación ambiental. También indicó que otros proyectos están próximos a responder observaciones para eventualmente ingresar al sistema de evaluación ambiental.

En cuanto a la situación energética de las zonas extremas, Pinto detalló la visita realizada a la provincia Antártica, donde sostuvo reuniones y recorrió distintas localidades. Entre los temas abordados, mencionó las necesidades eléctricas de Puerto Toro y la posibilidad de contar con nuevos generadores para apoyar el suministro en esa zona. También adelantó una futura visita a Puerto Edén, respondiendo a solicitudes vecinales y considerando las dificultades de acceso por factores climáticos.

Sobre Puerto Williams, explicó que se revisó el avance de la planta de gas licuado y el lugar de almacenamiento de GLP, iniciativa que busca evitar episodios de desabastecimiento por condiciones climáticas. “No queremos que puerto Williams quede desabastecido por factores climáticos sin gas”, afirmó, destacando que se trata de proyectos clave para mejorar la seguridad energética de las familias de la zona.

Otro de los puntos tratados fue el balance de los primeros meses de la administración en la cartera de Energía. Pinto señaló que el trabajo inicial se ha concentrado en revisar la matriz energética regional, identificar necesidades y priorizar puntos conflictivos como Puerto Williams, Puerto Natales, Primavera y zonas donde se requiere estabilidad eléctrica. En ese contexto, mencionó también el seguimiento a proyectos de gasoductos, paneles fotovoltaicos en recintos públicos y otras iniciativas orientadas a fortalecer la infraestructura energética regional.

Finalmente, el seremi se refirió al proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo para ordenar la cuenta eléctrica y extender el subsidio al sistema. Según explicó, la iniciativa busca hacerse cargo de la deuda con las generadoras, ordenar las cuentas del sistema y generar condiciones para una baja o estabilización de los precios hacia los próximos años. “Vamos a tener un subsidio que ya viene dentro del proyecto”, dijo, precisando que este beneficio alcanzaría al 40% de la población más vulnerable.

La entrevista cerró con un balance positivo de la jornada y con el compromiso de seguir avanzando en una agenda energética que, según la autoridad, debe traducirse en inversión, empleo y mejores condiciones para los habitantes de Magallanes.:::

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