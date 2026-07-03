ROMPEHIELOS “ALMIRANTE VIEL” CUMPLE DOS AÑOS AL SERVICIO DE CHILE Y DE LAS OPERACIONES ANTÁRTICAS

El rompehielos AGB-46 “Almirante Viel” conmemora su segundo aniversario al servicio de la Armada de Chile, consolidándose como una plataforma estratégica para las operaciones científicas, logísticas y de soberanía desarrolladas en la Antártica.

El comandante de la unidad, capitán de navío Mario Costa Guilisasti, destacó que durante estos dos años el buque ha navegado por aguas del Territorio Chileno Antártico, apoyando el trabajo que realizan instituciones nacionales y extranjeras en una de las zonas más remotas y exigentes del planeta.

Entre sus principales tareas se encuentran el respaldo logístico a las bases antárticas, la navegación por sectores como bahía Margarita, el mantenimiento de la señalización marítima y el apoyo a estudios científicos. Estas capacidades permiten trasladar personal, equipos e insumos, además de facilitar investigaciones en condiciones de hielo y clima extremo.

El rompehielos fue construido en los Astilleros y Maestranza de la Armada, ASMAR, constituyéndose en una de las unidades más relevantes para la proyección marítima y antártica de Chile. Desde su incorporación, ha permitido recuperar y ampliar capacidades operativas esenciales para la presencia nacional en el continente blanco.

“Eso también es soberanía”, expresó su comandante al resumir la importancia de una labor que combina ciencia, cooperación internacional y apoyo permanente a las operaciones antárticas, con un vínculo directo con la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.