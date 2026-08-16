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16 de agosto de 2026

CONGRESO DESPACHA PROYECTO QUE AMPLÍA SUBSIDIO HIPOTECARIO Y GARANTÍAS ESTATALES PARA VIVIENDAS NUEVAS

​La iniciativa suma 30 mil nuevos cupos, eleva de 4.000 a 6.000 UF el valor máximo de las viviendas que pueden acceder al beneficio y extiende hasta mayo de 2028 el plazo para solicitar financiamiento.

congreso

El Senado aprobó por unanimidad el proyecto de ley que amplía la cobertura del subsidio a la tasa de interés hipotecaria y de la garantía estatal del Fondo de Garantías Especiales (Fogaes) para la adquisición de viviendas nuevas. Con esta votación, la iniciativa quedó despachada por el Congreso y en condiciones de convertirse en ley.

El proyecto ingresó al Congreso el 4 de agosto y completó su tramitación en una semana, luego de ser aprobado por unanimidad en la Comisión de Hacienda y la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde obtuvo 139 votos a favor. Posteriormente, en el Senado recibió 33 votos favorables.

Entre las modificaciones se contempla la incorporación de 30 mil nuevos cupos, alcanzando un total de 80 mil beneficiarios. Además, se eleva de 4.000 a 6.000 UF el valor máximo de las viviendas que pueden acceder al beneficio y se extiende hasta el 31 de mayo de 2028 el plazo para solicitar financiamiento.

Según el Ministerio de Hacienda, la ampliación permite mantener una reducción de aproximadamente un punto porcentual en la tasa hipotecaria y ampliar el universo de viviendas que pueden acceder al beneficio. La medida se complementa con la exención transitoria del IVA para viviendas nuevas contemplada en la Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, que se encuentra a la espera de su promulgación.


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