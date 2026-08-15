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15 de agosto de 2026

CHILE OBTIENE SEDE REGIONAL DEL QUINTO AÑO POLAR INTERNACIONAL EN PUNTA ARENAS

​Chile fue seleccionado junto a Corea del Sur para albergar una de las dos sedes regionales de la Oficina Internacional de Coordinación del Quinto Año Polar Internacional 2032-2033, cuya sede principal estará en Tromsø, Noruega.

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La designación fue anunciada en Oslo, Noruega, durante la XII Open Science Conference del Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR), una de las principales reuniones científicas internacionales sobre investigación antártica. La oficina regional chilena estará a cargo del Instituto Antártico Chileno (INACH) y tendrá su sede en Punta Arenas.

El anuncio fue realizado por el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, junto a representantes de organismos científicos internacionales y de las instituciones que integran el consorcio. Entre ellos estuvo Gino Casassa, director del INACH, quien destacó el papel de Chile en la investigación antártica y la participación que tendrá el país en la coordinación del próximo Año Polar Internacional.

Casassa señaló que Chile impulsará la participación latinoamericana y ayudará a involucrar a los cinco países considerados puertas de entrada a la Antártica, incluyendo al país y particularmente a la Región de Magallanes. La iniciativa reunirá a investigadores de distintas disciplinas para abordar desafíos relacionados con las regiones polares y sus efectos en el resto del planeta.

La oficina internacional contará con un presupuesto de 10 millones de dólares durante nueve años, aportados por las instituciones participantes a partir del 1 de enero de 2027. El Quinto Año Polar Internacional se desarrollará entre 2032 y 2033 y será el quinto esfuerzo de cooperación científica internacional de este tipo, luego de las experiencias realizadas entre 1882-1883, 1932-1933, 1957-1958 y 2007-2008.


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