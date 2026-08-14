PUERTO WILLIAMS DA EL VAMOS A LAS 39° JORNADAS POR LA REHABILITACIÓN DE MAGALLANES

En el anfiteatro del Liceo Donald Mc Intyre Griffiths de Puerto Williams se realizó la ceremonia de lanzamiento provincial de la 39° versión de las Jornadas por la Rehabilitación de Magallanes, instancia que reunió al delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar; al presidente del Club de Leones Cruz del Sur, Francisco Barría; autoridades locales y representantes de la comunidad.





La actividad marcó el inicio de esta tradicional cruzada solidaria, que cada año convoca a la comunidad magallánica en apoyo a la rehabilitación e inclusión.





Esta versión adquiere especial relevancia para Puerto Williams, ya que actualmente se encuentran en ejecución las obras del Centro de Rehabilitación de la comuna.

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Una vez culminado este proyecto, se dará un importante paso para alcanzar el objetivo de contar con un Centro de Rehabilitación en cada una de las capitales provinciales de la Región de Magallanes.

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Desde Puerto Williams, invitamos a toda la comunidad a sumarse y ser parte de esta nueva cruzada por la rehabilitación.