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13 de agosto de 2026

CONVERSANDO CON CRISTINA DESTACÓ EL ROL DE LOS DIRIGENTES SOCIALES Y LA SOLIDARIDAD COMO MOTOR COMUNITARIO

Conversando con Cristina

Auristela Godoy

En una nueva edición de Conversando con Cristina, la conductora conversó con la líder social y comunitaria Auristela Godoy Tardón, en un programa dedicado a reflexionar sobre el rol de los dirigentes sociales y comunitarios, además del valor de la solidaridad en la vida diaria.

Durante el primer bloque, Cristina recordó el Día del Dirigente Social y Comunitario, conmemorado el 7 de agosto, entregando un saludo de reconocimiento a quienes dedican tiempo, esfuerzo y compromiso al trabajo colaborativo en sus barrios, organizaciones, clubes y comunidades.

Auristela Godoy compartió parte de su experiencia como exdirigenta vecinal, destacando que esta labor implica estar al servicio de los demás, escuchar necesidades, acompañar trámites, gestionar apoyos y trabajar por el bienestar de toda una población. También señaló que se trata de una responsabilidad exigente, donde no siempre es posible dejar conformes a todos los vecinos.

En la conversación se abordaron características fundamentales del liderazgo comunitario, como la vocación de servicio, la paciencia, la tolerancia, la capacidad de escucha, la estabilidad emocional, la buena comunicación y el trabajo en equipo. Cristina enfatizó que un buen dirigente debe ser capaz de abrir puertas, orientar y buscar soluciones junto a la comunidad y las autoridades.

El segundo bloque estuvo dedicado a la solidaridad, entendida no solo como ayuda económica, sino también como gestos cotidianos de apoyo, compañía, escucha, respeto y preocupación por quienes nos rodean. A través de ejemplos simples, ambas reflexionaron sobre cómo una palabra amable, una visita a un adulto mayor, ayudar a un vecino o acompañar a quien atraviesa un momento difícil también son formas concretas de ser solidarios.

Cristina y Auristela coincidieron en que la solidaridad comienza en la familia, en la comunidad y en los pequeños actos diarios. También destacaron la importancia de enseñar estos valores a niños, niñas y jóvenes, ya que los gestos positivos se aprenden, se imitan y pueden contribuir a construir barrios más humanos, unidos y empáticos.

Al cierre del programa, Cristina entregó un mensaje de gratitud a quienes realizan labores comunitarias y llamó a no perder de vista que la solidaridad puede expresarse a través de una sonrisa, un abrazo, una actitud de escucha o un apoyo constante hacia quienes necesitan mejorar su calidad de vida.





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CECILIA FELIU ABORDÓ ESTILOS DE ENSEÑANZA, NORMAS FAMILIARES Y TRADICIONES EN CONVERSANDO CON CRISTINA

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