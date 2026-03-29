COMUNIDAD DE LA CAPILLA SAN VICENTE DE PAUL INVITAN A VIVIR LA SEMANA SANTA CON FE Y REFLEXIÓN

En una nueva edición del programa Conversando con Cristina, se abordó el significado espiritual de la Semana Santa junto a integrantes del equipo de liturgia de la Capilla San Vicente de Paul. En la instancia participaron María Angélica González, Ramón Mancilla y Auristela Godoy, quienes compartieron su experiencia y el trabajo que realizan en la comunidad.

Durante la conversación, María Angélica González, coordinadora de la capilla desde hace más de 28 años, destacó el compromiso de quienes integran el equipo y el proceso de preparación para estas importantes fechas. Asimismo, valoró el crecimiento de la comunidad y el acompañamiento que han tenido por parte del párroco y diáconos, lo que ha permitido mantener vivas las tradiciones religiosas en el sector.

La capilla, ubicada en Río de los Ciervos, camino al sector sur de Punta Arenas, cuenta con más de 40 años de historia y se ha consolidado como un espacio abierto para la comunidad. En ese contexto, se extendió una invitación a los vecinos a participar activamente, no solo en momentos puntuales, sino de forma permanente en las actividades dominicales y celebraciones litúrgicas.

Por su parte, Ramón Mancilla, con más de 50 años de participación en la iglesia, explicó el sentido profundo de las tradiciones de Semana Santa, como el Domingo de Ramos y el sacramento de la confesión. En ese sentido, hizo un llamado a vivir este tiempo con sinceridad, reflexión y compromiso espiritual, resaltando la importancia de la humildad y el amor al prójimo.

En tanto, Auristela Godoy profundizó en el significado de cada jornada de la Semana Santa, destacando momentos clave como la entrada de Jesús a Jerusalén, la Última Cena, la crucifixión y la resurrección. Además, subrayó la importancia de la reflexión personal, el respeto y la reconciliación como pilares fundamentales de la vida en comunidad.

Finalmente, los invitados coincidieron en la importancia de vivir la fe no solo dentro del templo, sino también en la vida cotidiana, promoviendo valores como la empatía, el perdón y la solidaridad. Junto con ello, reiteraron la invitación a participar en las actividades programadas, con el objetivo de fortalecer la vida espiritual y comunitaria en esta significativa fecha para el mundo cristiano.