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3 de abril de 2026

IGLESIA CATÓLICA INICIA EL TRIDUO PASCUAL EN PUNTA ARENAS CON EL TRADICIONAL LAVATORIO DE LOS PIES

​La ceremonia se desarrolló en la misa vespertina, marcando uno de los momentos más significativos del calendario litúrgico.

Lavado de pies

Durante este Jueves Santo, la Iglesia Católica dio inicio al Triduo Pascual en Punta Arenas, periodo que conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. La celebración se llevó a cabo en la misa vespertina, congregando a la comunidad en uno de los momentos centrales de la Semana Santa.

En la jornada se recordaron dos hitos fundamentales de la fe cristiana, entre ellos la institución de la Eucaristía, que representa la presencia de Cristo en la comunidad y forma parte esencial de la tradición litúrgica.

Uno de los momentos más significativos fue el rito del lavatorio de los pies, gesto que simboliza humildad y servicio. La ceremonia recrea la acción de Jesús al lavar los pies a sus apóstoles antes de su pasión, como una señal de entrega hacia los demás.

El vicario general de la Diócesis de Punta Arenas, Fredy Subiabre, explicó que este acto también representa un llamado a ejercer el liderazgo desde el servicio, especialmente en quienes cumplen roles dentro de la comunidad.

En esta ocasión, participaron integrantes de distintos grupos, incluyendo familias, jóvenes y personas viudas, reflejando la diversidad de la comunidad local que se reunió en torno a esta tradición religiosa.


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