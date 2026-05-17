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17 de mayo de 2026

ÓSCAR BASUALDO ASUMIÓ COMO NUEVO SEREMI DE MINERÍA DE MAGALLANES

​La nueva autoridad regional señaló que su gestión buscará fortalecer la coordinación con actores productivos, impulsar inversiones y promover encadenamientos económicos en la región.

Óscar Basualdo

​Óscar Basualdo asumió oficialmente como nuevo seremi de Minería de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, iniciando una gestión que, según indicó, estará enfocada en el trabajo territorial, la articulación institucional y el fortalecimiento del desarrollo productivo regional. El ingeniero civil industrial, con experiencia en planificación, formulación de proyectos y gestión territorial en el ámbito público y privado, señaló que uno de sus principales objetivos será mantener una Seremi cercana a las necesidades del territorio y vinculada directamente con los distintos actores productivos de la región. Durante sus primeros días en el cargo, Basualdo sostuvo reuniones con trabajadores mineros chilenos que se desempeñaron en el yacimiento YCRT, además de visitar una faena de extracción de turba al sur de Punta Arenas y mantener encuentros con empresas, servicios públicos y otras secretarías regionales ministeriales. La autoridad también destacó que la minería puede aportar a la diversificación económica regional mediante encadenamientos productivos vinculados al transporte, logística, construcción, alimentación, tecnología y servicios. Asimismo, señaló que se buscará avanzar en procesos que entreguen mayor certeza jurídica e incentiven el desarrollo de inversiones en la región, manteniendo criterios de sostenibilidad y resguardo ambiental.

Seremi de Economía

SEREMI DE ECONOMÍA DESTACA DESPLIEGUE TERRITORIAL EN DISTINTAS PROVINCIAS DE MAGALLANES

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ÓSCAR BASUALDO ASUMIÓ COMO NUEVO SEREMI DE MINERÍA DE MAGALLANES

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