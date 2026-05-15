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15 de mayo de 2026

CONCEJAL DE NATALES JORGE RUIZ DENUNCIA AMENAZAS DE MUERTE A TRAVÉS DE REDES SOCIALES

El concejal de Puerto Natales, Jorge Ruiz Águila (PC), interpuso una denuncia ante la Policía de Investigaciones (PDI) tras recibir amenazas de muerte a través de redes sociales.

concejalruiznatales

​La acción llevada a cabo recae en un perfil anónimo, y apunta directamente a un miembro activo del Ejército, identificado como el administrador de la plataforma digital donde se vertieron las intimidaciones. El sitio de Facebook “Zona Cool”, es gestionado por Cristian Pinto, funcionario militar de la dotación local, quien ha sostenido una constante campaña de hostigamiento contra la autoridad. Pinto, previamente exhibió fotografías del vehículo particular del concejal para cuestionar su conducta pública. La situación estalló cuando usuarios anónimos utilizaron el foro del militar para emitir explícitos avisos de asesinato.

 
"Es una situación sumamente grave. No solo genera inseguridad en mi entorno personal, sino que provoca un vacío en seguridad, y un daño a toda la comuna", declaró el concejal Ruiz. Agregó que ha exigido explicaciones al mando superior del Ejército respecto de la conducta del uniformado.

 
Dada la gravedad del caso, la comunidad natalina reaccionó con profunda conmoción ante un nivel de violencia contra sus representantes democráticos. En primera instancia, el concejo municipal entregó su respaldo público a Ruiz. Los ediles dijeron que este tipo de actos no pueden ser tolerados.

 
Tras formalizar el requerimiento ante la PDI, la defensa del concejal prepara nuevas acciones legales ante la justicia ordinaria.

 
Por su parte, la dirección del Partido Comunista, Regional Magallanes, expresó su profunda preocupación ante la campaña de desprestigio y hostigamiento que se lleva a cabo en contra de un miembro de la colectividad política, “y que es parte del concejo municipal, por tanto, autoridad local”.

 
Manifestaron que se ha entregado todo el apoyo, y solidaridad incondicional, frente a las amenazas. Expresaron que los distintos sectores políticos, y la sociedad en general, no pueden ser pasivas ante los hechos descritos.

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