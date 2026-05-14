Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
HYDRA SPA DREAMS
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
COVEPA MAYO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

14 de mayo de 2026

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS PARTICIPA EN PRESENTACIÓN NACIONAL SOBRE GESTIÓN DE RESIDUOS

​El estudio elaborado por la AChM y Kyklos evidenció el bajo porcentaje de reciclaje en Chile y la presión que enfrentan los sistemas de disposición final.

ESTUDIO RADIOGRAFÍA RESIDUOS MUNICIPALES (6)

La Municipalidad de Punta Arenas participó en la presentación de la Radiografía de Residuos Municipales 2024, estudio desarrollado por la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) y Kyklos, que entrega un diagnóstico nacional sobre la generación, recolección y disposición de residuos domiciliarios en el país.

La actividad reunió antecedentes de 327 comunas, equivalentes al 95% del total nacional y al 97% de la población chilena, consolidándose como uno de los principales instrumentos de análisis en materia de gestión de residuos. Entre sus resultados, el informe establece que durante 2024 se generaron 8,2 millones de toneladas de basura en Chile, un 3,9% más que el año anterior, mientras que solo el 1,5% de estos residuos fue valorizado mediante reciclaje o compostaje.

El alcalde de Punta Arenas y presidente de la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente de la AChM, Claudio Radonich, advirtió sobre el escenario que enfrentan las comunas del país. "Es un estudio muy potente respecto de los residuos sólidos que genera nuestro país. Los números son brutales. Solamente se recicla el 1,5% de toda la basura que se recolecta en Chile y el 20% de los residuos hoy llega a lugares colapsados, incluyendo Punta Arenas. En cinco años más esa cifra aumentaría un 22%, por eso lo que buscamos es que esto se transforme en una política pública permanente", señaló.

El jefe comunal agregó que actualmente gran parte de los recursos municipales se destinan a la recolección y traslado de residuos, mientras que el reciclaje continúa teniendo una participación menor. "Hoy existen tecnologías que permiten aumentar la vida útil de los rellenos sanitarios y avanzar hacia tratamientos más eficientes. Pero esto no puede depender solamente de los recursos de cada municipio o de la voluntad de un gobierno regional. Se requiere una política nacional que garantice infraestructura, tratamiento adecuado y más reciclaje", indicó.

De acuerdo con el estudio, Chile utiliza más de 2.100 camiones recolectores que recorren diariamente cerca de 277 mil kilómetros, equivalente a casi siete vueltas a la Tierra cada día. El costo anual del sistema supera los 580 millones de dólares, destinándose el 76% de esos recursos a logística y menos del 2% a iniciativas de reciclaje y compostaje.

En ese contexto, el alcalde Radonich destacó el avance que ha tenido Punta Arenas en comparación con otras ciudades del país. "Magallanes y Punta Arenas son hoy el territorio que más recicla en Chile, pese a la distancia y las dificultades logísticas. Eso habla de un trabajo importante que se ha realizado como municipalidad junto a la comunidad. Pero también sabemos que todavía estamos lejos de lo que necesitamos como país", afirmó.

Desde el municipio señalaron que la participación en este tipo de instancias busca fortalecer el trabajo local en sostenibilidad y promover soluciones de largo plazo frente a la creciente presión que enfrentan los sistemas de disposición de residuos, especialmente en ciudades extremas como Punta Arenas.

TALLER EN VILLA ALFREDO LORCA (2)

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS FINALIZÓ TALLER ORIENTADO EN LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

REVÉS PARA EL NUEVO AEROPUERTO DE PUNTA ARENAS: PANEL TÉCNICO DE CONCESIONES RECHAZÓ SOLICITUD DE CONCESIONARIA Y AMPLIACIÓN SE RETRASARÍA HASTA 2041

Leer Más

El organismo rechazó la solicitud de la sociedad Red Aeroportuaria Austral para declarar la inviabilidad económica del contrato y darle un término anticipado. De esta forma, tampoco se podrá finalizar anticipadamente la concesión, pero al mantener las condiciones del contrato actual, se estima que las obras de ampliación del aeropuerto de Magallanes se aplazarían por más de una década.

El organismo rechazó la solicitud de la sociedad Red Aeroportuaria Austral para declarar la inviabilidad económica del contrato y darle un término anticipado. De esta forma, tampoco se podrá finalizar anticipadamente la concesión, pero al mantener las condiciones del contrato actual, se estima que las obras de ampliación del aeropuerto de Magallanes se aplazarían por más de una década.

aeropuertopuq
nuestrospodcast
ESTUDIO RADIOGRAFÍA RESIDUOS MUNICIPALES (6)

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS PARTICIPA EN PRESENTACIÓN NACIONAL SOBRE GESTIÓN DE RESIDUOS

Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Guillermo ruiz santana

ELECCIONES PRESIDENCIALES 2025: PROCESO SE DESARROLLA CON NORMALIDAD EN LA PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA

HYDRA SPA DREAMS
COVEPA MAYO
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
ESTUDIO RADIOGRAFÍA RESIDUOS MUNICIPALES (6)

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS PARTICIPA EN PRESENTACIÓN NACIONAL SOBRE GESTIÓN DE RESIDUOS

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336-gif
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA MAYO
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
cientificoschilenos

CIENTÍFICOS CHILENOS LIDERAN DEBATES INTERNACIONALES SOBRE EL FUTURO DE LA ANTÁRTICA EN JAPÓN

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA MAYO
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
mejoramientollaullau

MOP REALIZA MASIVAS ACTIVIDADES DE PARTICIPACIONES CIUDADANAS PARA ABORDAR JUNTO A LA COMUNIDAD PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL ESTERO LLAU-LLAU

publicite aquí
publicite aqui