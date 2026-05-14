MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS PARTICIPA EN PRESENTACIÓN NACIONAL SOBRE GESTIÓN DE RESIDUOS

La Municipalidad de Punta Arenas participó en la presentación de la Radiografía de Residuos Municipales 2024, estudio desarrollado por la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) y Kyklos, que entrega un diagnóstico nacional sobre la generación, recolección y disposición de residuos domiciliarios en el país.

La actividad reunió antecedentes de 327 comunas, equivalentes al 95% del total nacional y al 97% de la población chilena, consolidándose como uno de los principales instrumentos de análisis en materia de gestión de residuos. Entre sus resultados, el informe establece que durante 2024 se generaron 8,2 millones de toneladas de basura en Chile, un 3,9% más que el año anterior, mientras que solo el 1,5% de estos residuos fue valorizado mediante reciclaje o compostaje.

El alcalde de Punta Arenas y presidente de la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente de la AChM, Claudio Radonich, advirtió sobre el escenario que enfrentan las comunas del país. "Es un estudio muy potente respecto de los residuos sólidos que genera nuestro país. Los números son brutales. Solamente se recicla el 1,5% de toda la basura que se recolecta en Chile y el 20% de los residuos hoy llega a lugares colapsados, incluyendo Punta Arenas. En cinco años más esa cifra aumentaría un 22%, por eso lo que buscamos es que esto se transforme en una política pública permanente", señaló.

El jefe comunal agregó que actualmente gran parte de los recursos municipales se destinan a la recolección y traslado de residuos, mientras que el reciclaje continúa teniendo una participación menor. "Hoy existen tecnologías que permiten aumentar la vida útil de los rellenos sanitarios y avanzar hacia tratamientos más eficientes. Pero esto no puede depender solamente de los recursos de cada municipio o de la voluntad de un gobierno regional. Se requiere una política nacional que garantice infraestructura, tratamiento adecuado y más reciclaje", indicó.

De acuerdo con el estudio, Chile utiliza más de 2.100 camiones recolectores que recorren diariamente cerca de 277 mil kilómetros, equivalente a casi siete vueltas a la Tierra cada día. El costo anual del sistema supera los 580 millones de dólares, destinándose el 76% de esos recursos a logística y menos del 2% a iniciativas de reciclaje y compostaje.

En ese contexto, el alcalde Radonich destacó el avance que ha tenido Punta Arenas en comparación con otras ciudades del país. "Magallanes y Punta Arenas son hoy el territorio que más recicla en Chile, pese a la distancia y las dificultades logísticas. Eso habla de un trabajo importante que se ha realizado como municipalidad junto a la comunidad. Pero también sabemos que todavía estamos lejos de lo que necesitamos como país", afirmó.