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11 de mayo de 2026

EN EL MARCO DE CONFERENCIA CHIC, GUIDO GIRARDI PROYECTA A MAGALLANES COMO POTENCIA ALIMENTARIA DEL FUTURO

Buenos días región.

guidogirardi

En el marco de la IV Conferencia Internacional CHIC “Centinelas del Cambio Climático”, que se desarrollará entre el 11 y el 15 de mayo en Puerto Williams, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Encuentros del Futuro, Guido Girardi, abordó esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones el potencial estratégico de Magallanes y del extremo sur de Chile en materia de alimentación sostenible y acuicultura.

Durante la entrevista, Girardi sostuvo que el país posee condiciones privilegiadas para transformarse en una potencia alimentaria vinculada al mar y al desarrollo sustentable. “la alimentación del futuro va a ser los mares eso es lo que viene, Chile este país así como tiene el mayor potencial astronómico del planeta, de energías renovables, de litio y de cobre que son estratégicos, un tema estratégico es la alimentación del futuro y Chile tiene el mar mas productivo del planeta por la corriente de Humbdolt”, señaló.

El exsenador enfatizó que la Región de Magallanes podría desempeñar un papel central en el abastecimiento alimentario mundial, especialmente a través de una acuicultura más diversificada y sustentable. “esta región puede ser uno de los centros alimentario del planeta, porque ya nosotros estamos produciendo con la salmonicultura cerca de 1millon de tonelada de proteína de pescado, ahora con todo los problemas que tiene la salmonicultura que tiene que mejorar mucho por cada 100grs de proteína de salmón tu produces mucho menos emisiones de metano, de Co2, de contaminantes, de antibióticos que por 100grs de vaca y además tiene un 1000% menos de sus contaminantes”, indicó.

Asimismo, Girardi planteó la necesidad de avanzar hacia un modelo integral de acuicultura que incorpore nuevas especies y reduzca los impactos ambientales de la industria. “esta región debiera ser un centro mundial de acuicultura pero no solamente de salmones lo que nosotros estamos trabajando en desarrollar un concepto integral de acuicultura en esta zona de chile”, afirmó.

En esa línea, explicó que existen posibilidades concretas para desarrollar cultivos de especies endémicas en cautiverio y ampliar la producción marina sostenible. “nosotros debiéramos mejorar la salmonicultura, disminuir el uso de antibióticos, tener capacidad de carga, pero ir a especies endémicas, científicos han planteado la posibilidad de que en cautiverio se puedan desarrollar congrio, corvina, palometa, chorito, loco, erizo, centollas que sean cultivados para producir alimentos para la humanidad y además las algas, porque las algas? por que son los mejores alimentos del futuro, tienen proteina, omega3, tienen fibra”, expresó.

La IV Conferencia Internacional CHIC reunirá a investigadores nacionales e internacionales bajo la temática “Centinelas del Cambio Climático”, consolidando a Puerto Williams y a la Región de Magallanes como un punto estratégico para la discusión científica y ambiental a nivel global.



Dr.marcelogonzalez

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