Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
HYDRA SPA DREAMS
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
COVEPA MAYO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_3
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

8 de mayo de 2026

MAQSUR REFUERZA SU COMPROMISO CON LA EDUCACIÓN Y CONSOLIDA ALIANZA CON ENSEÑA CHILE

​La compañía suma más de diez años apoyando iniciativas que promueven el acceso a una educación de calidad, con foco en el desarrollo de comunidades del sur de Chile y el fortalecimiento de líderes educativos.

Maqsur EnseñaChile

En línea con su compromiso con el desarrollo sostenible de los territorios donde opera, Maqsur formalizó un nuevo convenio de colaboración con Enseña Chile, organización sin fines de lucro que desde 2008 (y desde 2016 en la zona sur) trabaja para que todos los niños y niñas del país accedan a una educación de calidad, independiente de su lugar de origen.


La alianza, que se extiende por más de una década, reafirma el rol activo de Maqsur en el impulso de iniciativas que fortalecen el sistema educativo, entendiendo la educación como un eje clave para el desarrollo de las sociedades, especialmente en el sur de Chile.

Enseña Chile ha construido, a lo largo de su trayectoria, una sólida red de líderes comprometidos con transformar la educación desde distintos ámbitos. A través de su programa de liderazgo, busca formar y acompañar a profesionales que potencien el aprendizaje de los estudiantes y generen impacto tanto a nivel territorial como nacional.

Asimismo, mediante su área Comunidades que Aprenden, la fundación trabaja con docentes, directivos y otros actores del sistema educativo, fortaleciendo habilidades de liderazgo, el uso de evidencia y el desarrollo profesional, con el objetivo de impactar positivamente en las trayectorias de vida de los estudiantes.

En este contexto, Maqsur estará apoyando la ejecución de proyectos educativos que buscan movilizar aprendizajes fundamentales y aumentar la motivación escolar, contribuyendo a cerrar brechas y generar mayores oportunidades para niños, niñas y jóvenes. Este trabajo se articula también a través de iniciativas como la Red Regional por el Aprendizaje Los Lagos, que promueve la colaboración entre actores del territorio para mejorar los niveles de aprendizaje y la asistencia escolar.

Al respecto, el gerente general de Empresas Maqsur, Carlos Mackenna, destacó el valor de esta alianza: "La educación es un eje fundamental para el desarrollo de las sociedades y, como compañía, es también un foco prioritario en nuestra estrategia de vinculación con la comunidad. Creemos firmemente que apoyar iniciativas como Enseña Chile permite generar oportunidades reales y sostenibles para las futuras generaciones, especialmente en el sur del país". 

Por su parte, Jennifer Masotti, Directora de Enseña Chile en la Patagonia afirma que "los grandes problemas de nuestro territorio solo pueden ser resueltos si actuamos de manera colectiva, articulados. Por eso, el apoyo de Maqsur es muy relevante para seguir generando un impacto en el futuro de los estudiantes de la zona y, con ello, apostar por un mejor futuro para ellas y ellos".

Con esta alianza, Maqsur reafirma su convicción de que la educación de calidad es un motor fundamental para el desarrollo sostenible, apostando por iniciativas de largo plazo que generen impacto real en las comunidades del sur de Chile.
conciertoalianza

PUNTA ARENAS SERÁ ESCENARIO DEL CONCIERTO DE ALIANZA ENTRE FUNDACIÓN ENRIQUE LIZONDO CALVO Y FUNDACIÓN ARTES DE LA PATAGONIA AUSTRAL ESTE 25 DE ABRIL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

EPAUSTRAL REVELA AVANCES DEL REGISTRO ESPECIAL DE CONTRATISTAS PARA LA AMPLIACIÓN DEL TERMINAL MARDONES

Leer Más

El proceso de preselección cuenta con la participación de más de treinta empresas nacionales e internacionales, reflejando el interés por un proyecto clave para el desarrollo logístico y productivo de Magallanes.

El proceso de preselección cuenta con la participación de más de treinta empresas nacionales e internacionales, reflejando el interés por un proyecto clave para el desarrollo logístico y productivo de Magallanes.

Mardones (6)
nuestrospodcast
FONDO JUVENIL Y ACCIÓN CLIMÁTICA (1)

MUNICIPIO ADJUDICA FONDO INTERNACIONAL PARA PROYECTOS JUVENILES DE ACCIÓN CLIMÁTICA

Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

HYDRA SPA DREAMS
COVEPA MAYO
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
Maqsur EnseñaChile

MAQSUR REFUERZA SU COMPROMISO CON LA EDUCACIÓN Y CONSOLIDA ALIANZA CON ENSEÑA CHILE

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336-gif
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA MAYO
RADIO POLAR_3
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
colegioprofesores

COLEGIO DE PROFESORES MANIFIESTA PREOCUPACIÓN POR REBAJA DEL 1.1% EN PRESUPUESTO DE EDUCACIÓN, YA QUE IMPACTA DIRECTAMENTE A LOS ESTUDIANTES

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA MAYO
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_3
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
cartridgespuq06052026

INCAUTAN 200 CARTRIDGES DE ACEITE DE MARIHUANA Y MÁS DE $7 MILLONES EN OPERATIVO DEL OS-7 EN PUNTA ARENAS

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336