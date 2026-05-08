MAQSUR REFUERZA SU COMPROMISO CON LA EDUCACIÓN Y CONSOLIDA ALIANZA CON ENSEÑA CHILE

En línea con su compromiso con el desarrollo sostenible de los territorios donde opera, Maqsur formalizó un nuevo convenio de colaboración con Enseña Chile, organización sin fines de lucro que desde 2008 (y desde 2016 en la zona sur) trabaja para que todos los niños y niñas del país accedan a una educación de calidad, independiente de su lugar de origen.





La alianza, que se extiende por más de una década, reafirma el rol activo de Maqsur en el impulso de iniciativas que fortalecen el sistema educativo, entendiendo la educación como un eje clave para el desarrollo de las sociedades, especialmente en el sur de Chile.

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Enseña Chile ha construido, a lo largo de su trayectoria, una sólida red de líderes comprometidos con transformar la educación desde distintos ámbitos. A través de su programa de liderazgo, busca formar y acompañar a profesionales que potencien el aprendizaje de los estudiantes y generen impacto tanto a nivel territorial como nacional.





Asimismo, mediante su área Comunidades que Aprenden, la fundación trabaja con docentes, directivos y otros actores del sistema educativo, fortaleciendo habilidades de liderazgo, el uso de evidencia y el desarrollo profesional, con el objetivo de impactar positivamente en las trayectorias de vida de los estudiantes.

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En este contexto, Maqsur estará apoyando la ejecución de proyectos educativos que buscan movilizar aprendizajes fundamentales y aumentar la motivación escolar, contribuyendo a cerrar brechas y generar mayores oportunidades para niños, niñas y jóvenes. Este trabajo se articula también a través de iniciativas como la Red Regional por el Aprendizaje Los Lagos, que promueve la colaboración entre actores del territorio para mejorar los niveles de aprendizaje y la asistencia escolar.

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Al respecto, el gerente general de Empresas Maqsur, Carlos Mackenna, destacó el valor de esta alianza: "La educación es un eje fundamental para el desarrollo de las sociedades y, como compañía, es también un foco prioritario en nuestra estrategia de vinculación con la comunidad. Creemos firmemente que apoyar iniciativas como Enseña Chile permite generar oportunidades reales y sostenibles para las futuras generaciones, especialmente en el sur del país".





Por su parte, Jennifer Masotti, Directora de Enseña Chile en la Patagonia afirma que "los grandes problemas de nuestro territorio solo pueden ser resueltos si actuamos de manera colectiva, articulados. Por eso, el apoyo de Maqsur es muy relevante para seguir generando un impacto en el futuro de los estudiantes de la zona y, con ello, apostar por un mejor futuro para ellas y ellos".

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Con esta alianza, Maqsur reafirma su convicción de que la educación de calidad es un motor fundamental para el desarrollo sostenible, apostando por iniciativas de largo plazo que generen impacto real en las comunidades del sur de Chile.