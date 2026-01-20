Punta Arenas,
20 de enero de 2026

"RUTA CERO": TOYOTA, MITTA Y HIF GLOBAL LANZAN INÉDITA ALIANZA EN LA PATAGONIA PARA IMPULSAR MOVILIDAD CON AUTOS HÍBRIDOS Y E-COMBUSTIBLES

​A través de la combinación de tecnología híbrida y combustibles sintéticos producidos con viento magallánico, la iniciativa permitirá recorrer más de 30.000 kilómetros con un mínimo impacto ambiental en geografías extremas.

El mundo necesita soluciones urgentes para la descarbonización y, con este propósito, las empresas Toyota, MITTA y HIF Global lanzaron una colaboración estratégica denominada "Ruta Cero". Esta iniciativa de carácter demostrativo integra tecnología híbrida de vanguardia de los autos Toyota con combustibles sintéticos producidos en el sur de Chile por HIF en su planta HIF Haru Oni para promover una movilidad más limpia y sostenible.
 
Como parte central de esta alianza, los vehículos Toyota que sean arrendados por MITTA durante este verano para recorrer la Patagonia, serán cargados con e-Combustible. Esto permite una combinación tecnológica única para la región: el uso de vehículos que integran motores eléctricos con el respaldo de gasolina sintética baja en carbono.
 
Desde Toyota Chile destacan que esta iniciativa pone en valor la eficiencia de su tecnología híbrida autorrecargable, capaz de reducir hasta en un 40% las emisiones de CO₂ en comparación con un vehículo convencional. Se trata de un sistema altamente eficiente, que recupera energía a través del frenado regenerativo y no requiere infraestructura adicional de carga, lo que permite una complementariedad especialmente relevante con los e-Combustibles. Esta combinación genera una vía concreta, realista y escalable para avanzar hacia la carbono neutralidad, particularmente en territorios donde otras soluciones presentan mayores limitaciones operativas.
 
"En Toyota llevamos más de 30 años desarrollando una estrategia multivía, convencidos de que la transición hacia las cero emisiones no se logra con una única solución, sino ofreciendo todas las tecnologías disponibles para enfrentar a un enemigo común: el CO₂. Nuestra filosofía Beyond Zero busca ir más allá de reducir emisiones, aportando soluciones concretas y aplicables hoy. Esta alianza con MITTA y HIF Global es un ejemplo claro de cómo la colaboración entre líderes en movilidad y tecnología puede traducirse en avances reales para el país", destacó el director ejecutivo de Toyota Chile, Ignacio Funés.
 
MITTA asegura que "Nuestra participación en esta alianza inédita refuerza el propósito de ser agentes de cambio en la descarbonización. En una geografía tan desafiante como Magallanes, la combinación de vehículos híbridos y combustible sintético es la respuesta perfecta, ya que no requiere cambios de infraestructura ni de hábitos para quienes arriendan con nosotros. Con 'Ruta Cero', estamos entregando a nuestros clientes la posibilidad de ser protagonistas de la acción climática mientras recorren uno de los rincones más hermosos del planeta junto a MITTA", destacó Matías Bascuñán, gerente Ventas y Marketing.
 
Finalmente, el gerente de HIF Latam, Víctor Turpaud, destacó que "gracias a esta alianza viajeros y turistas podrán recorrer la Patagonia con un mínimo impacto ambiental. Nuestra gasolina sintética a base de hidrógeno verde no requiere ninguna modificación en los motores, pues es químicamente idéntica a la convencional, pero mucho más sostenible. El uso de e-Combustibles en un auto híbrido crea una combinación virtuosa en favor del medio ambiente".
 
Viajes con impacto ambiental mínimo
 
Esta solución permite que turistas recorran más de 30.000 kilómetros manteniendo una experiencia de conducción idéntica a la convencional y demostrando ser una combinación virtuosa para zonas donde las distancias y la infraestructura dificultan otras soluciones de carga eléctrica.
 
El programa contempla el uso exclusivo de 2.500 litros de e-Combustible por parte de clientes de MITTA desde una estación de servicio de la empresa magallánica Transpetrol ubicada en la Ruta 9, uniendo a las compañías en un mismo propósito: ir más allá de las emisiones y convertir la colaboración en acción climática efectiva. Los conductores, además, recibirán información sobre cómo esta combinación de soluciones energéticas ayuda a avanzar hacia la carbono neutralidad y podrán visitar la planta HIF Haru Oni para conocer en terreno el proceso de producción de esta gasolina sintética.
 
Esta alianza demuestra que la transición energética debe explorar todos los caminos para reducir la huella de carbono, aprovechando las diversas fuentes de energías limpias con las que cuenta Chile.


a21-HIF eFuels

ANTARCTICA21 Y HIF GLOBAL RENUEVAN SU ALIANZA EXCLUSIVA: E-COMBUSTIBLES IMPULSAN EXPEDICIONES SOSTENIBLES A LA ANTÁRTICA

"RUTA CERO": TOYOTA, MITTA Y HIF GLOBAL LANZAN INÉDITA ALIANZA EN LA PATAGONIA PARA IMPULSAR MOVILIDAD CON AUTOS HÍBRIDOS Y E-COMBUSTIBLES

Leer Más

​A través de la combinación de tecnología híbrida y combustibles sintéticos producidos con viento magallánico, la iniciativa permitirá recorrer más de 30.000 kilómetros con un mínimo impacto ambiental en geografías extremas.

​A través de la combinación de tecnología híbrida y combustibles sintéticos producidos con viento magallánico, la iniciativa permitirá recorrer más de 30.000 kilómetros con un mínimo impacto ambiental en geografías extremas.

BALANCE DE INCENDIOS FORESTALES: VÍCTIMAS FATALES SUBEN A 20 Y SON 536 LAS VIVIENDAS AFECTADAS

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

HIF

"RUTA CERO": TOYOTA, MITTA Y HIF GLOBAL LANZAN INÉDITA ALIANZA EN LA PATAGONIA PARA IMPULSAR MOVILIDAD CON AUTOS HÍBRIDOS Y E-COMBUSTIBLES

ACTIVIDAD-BARRIO-PRAT-7

SANTO TOMÁS PUNTA ARENAS ACERCA SUS CARRERAS Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD DEL BARRIO PRAT

incendio penco

¿EN QUÉ CONSISTE? PRESIDENTE BORIC DECRETA ESTADO DE CATÁSTROFE EN ÑUBLE Y BIOBÍO POR INCENDIOS FORESTALES

EL AMIGO DE LA FAMILIA

EL AMIGO DE LA FAMILIA

