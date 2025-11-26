Punta Arenas,
26 de noviembre de 2025

LAS CLAVES DE LA 3ª FERIA EDUCATIVA DE HIDRÓGENO VERDE: TALENTO LOCAL, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y SOSTENIBILIDAD

​La instancia, organizada por la Asociación H2V Magallanes; el programa “Transforma”, de Corfo; y el Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica Chilena, tendrá tres temas claves: la formación y el talento local; el fortalecimiento de las capacidades productivas locales; y el desarrollo sostenible.

El próximo viernes 28 y sábado 29 de noviembre, desde las 09:00 horas, en el Centro Integral Infantil de Juego y Movimiento (Ciijum) de Punta Arenas (avenida Presidente Salvador Allende Gossens 0291) se llevará a cabo la 3ª Feria Educativa de Hidrógeno Verde (H2V).

La instancia, organizada por la Asociación H2V Magallanes; el programa “Transforma”, de Corfo; y el Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica Chilena, tendrá tres temas claves: la formación y el talento local; el fortalecimiento de las capacidades productivas locales; y el desarrollo sostenible.

La primera de las charlas, el viernes a las 09:00 horas, es tan angular como el desarrollo mismo de este tipo de energía: “La ruta del conocimiento para el liderazgo energético de Magallanes y su desarrollo regional”, en la que participarán los rectores de la Universidad de Magallanes, Inacap, el Centro de Formación Técnica (CFT) Magallanes y de la Universidad Santo Tomás.

Luego, en el transcurso de la mañana, se abordará en diversos paneles los avances globales y locales del hidrógeno verde; la industria del amoníaco; la evaluación de Haru Oni (la primera planta operativa de e-combustibles del mundo), a tres años de su funcionamiento; también el uso del agua en la producción de hidrógeno verde; el estudio de ordenamiento territorial para San Gregorio; y por cierto, participación de la ciudadanía, por medio del Panel Ciudadano H2.

El sábado, en tanto, se abordará la redefinición de la logística, a partir de la producción del hidrógeno verde; la nueva etapa del estrecho de Magallanes como nueva ruta marítima; los beneficios económicos, sociales y ambientales que conlleva la infraestructura compartida; los avances de los proyectos HNH Energy, y finalmente el desarrollo regional y el futuro energético en la sinergia industria, Estado y comunidad.

La inscripción a las charles se encuentran en el siguiente link:

https://feriahidrogeno2025.kutamma.com/







TRAS EXITOSO PASO EN FERIA BRASILEÑA, HYDROGENIOS FUERON INVITADOS A EXPOSICIONES EN MARRUECOS Y GRAN BRETAÑA

PRESIDENTE GABRIEL BORIC ENCABEZA INICIO DE OBRAS DE LA II ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA MULTIPROPÓSITO EN PUERTO WILLIAMS

​El mandatario participó del hito que marca el comienzo de las obras de la segunda etapa de la iniciativa, que tiene por objetivo mejorar la capacidad de la ciudad austral de atender el tránsito marítimo por el Canal Beagle, considerando tanto naves científicas como de turismo.

boricbancoestado

PRESIDENTE GABRIEL BORIC DURANTE VISITA A SUCURSAL DE BANCOESTADO DE PUERTO WILLIAMS: “VA A FACILITAR LA PRESENCIA DE NUEVOS EMPRENDIMIENTOS”

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

WhatsApp Image 2025-11-25 at 17

PDI ENTREGA RECOMENDACIONES PARA UN BALCK FRIDAY SEGURO Y ABORDA LA SEGURIDAD EN LA ETAPA ESCOLAR

GP 5

MUNICIPIO INVITA A LA COMUNIDAD A LAS GALAS DE LOS ELENCOS ARTÍSTICOS EN EL TEATRO MUNICIPAL "JOSÉ BOHR"