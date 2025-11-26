LAS CLAVES DE LA 3ª FERIA EDUCATIVA DE HIDRÓGENO VERDE: TALENTO LOCAL, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y SOSTENIBILIDAD

​El próximo viernes 28 y sábado 29 de noviembre, desde las 09:00 horas, en el Centro Integral Infantil de Juego y Movimiento (Ciijum) de Punta Arenas (avenida Presidente Salvador Allende Gossens 0291) se llevará a cabo la 3ª Feria Educativa de Hidrógeno Verde (H2V).

La instancia, organizada por la Asociación H2V Magallanes; el programa “Transforma”, de Corfo; y el Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica Chilena, tendrá tres temas claves: la formación y el talento local; el fortalecimiento de las capacidades productivas locales; y el desarrollo sostenible.

La primera de las charlas, el viernes a las 09:00 horas, es tan angular como el desarrollo mismo de este tipo de energía: “La ruta del conocimiento para el liderazgo energético de Magallanes y su desarrollo regional”, en la que participarán los rectores de la Universidad de Magallanes, Inacap, el Centro de Formación Técnica (CFT) Magallanes y de la Universidad Santo Tomás.

​Luego, en el transcurso de la mañana, se abordará en diversos paneles los avances globales y locales del hidrógeno verde; la industria del amoníaco; la evaluación de Haru Oni (la primera planta operativa de e-combustibles del mundo), a tres años de su funcionamiento; también el uso del agua en la producción de hidrógeno verde; el estudio de ordenamiento territorial para San Gregorio; y por cierto, participación de la ciudadanía, por medio del Panel Ciudadano H2.

El sábado, en tanto, se abordará la redefinición de la logística, a partir de la producción del hidrógeno verde; la nueva etapa del estrecho de Magallanes como nueva ruta marítima; los beneficios económicos, sociales y ambientales que conlleva la infraestructura compartida; los avances de los proyectos HNH Energy, y finalmente el desarrollo regional y el futuro energético en la sinergia industria, Estado y comunidad.

La inscripción a las charles se encuentran en el siguiente link:

https://feriahidrogeno2025.kutamma.com/





