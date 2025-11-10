Punta Arenas,
10 de noviembre de 2025

MÁS DE 2.500 PERSONAS PARTICIPARON EN LA FERIA Y CIERRE DE TALLERES DEL ADULTO MAYOR 2025

​La actividad, organizada por la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Punta Arenas, reunió a 45 organizaciones locales y a mil 200 talleristas en el Instituto Don Bosco.

AM 3
Los puestos de bisutería, tejidos, bordados, artículos navideños, alimentos y trabajos en crochet fueron algunas de las creaciones que los adultos mayores presentaron a la comunidad este sábado, en la sexta versión de la Feria del Adulto Mayor. La actividad se desarrolló en todo el recinto del Instituto Don Bosco y contó, además, con presentaciones artísticas que marcaron el cierre de los Talleres del Adulto Mayor organizados por el municipio de Punta Arenas.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó el entusiasmo y la participación de los adultos mayores: "Estos talleres, que van desde la memoria, la danza y el canto hasta expresiones vinculadas con la cultura y las artes plásticas, son muy potentes, porque permiten aprender cosas nuevas, lo que es muy bonito, pero además compartir con gente distinta, que es lo que también buscamos. Estamos con el cierre de talleres y más de 40 stands instalados de distintos clubes de adultos mayores, que trabajan todo el año con nuestras unidades técnicas. Muchos de ellos han sido beneficiados por la subvención municipal y están mostrando sus productos, vendiendo a muy buen precio. Ha sido una jornada muy bonita y concurrida, así que estamos muy contentos y agradecidos del Instituto Don Bosco, que nuevamente nos colabora para abrir este espacio a la comunidad".

Desde la Unidad del Adulto Mayor, su encargada Carolina Barrientos invitó a más vecinos a sumarse a las actividades del próximo año y recordó que no es necesario pertenecer a un club para participar: "Nosotros comenzamos siempre las inscripciones en marzo. Invitamos a todos los adultos mayores de la comuna a acercarse a la Unidad del Adulto Mayor, ubicada en Covadonga 063".

Por su parte, Rosa Almonacid, expositora y participante de los talleres de amigurumi y bordado, valoró el espacio otorgado para mostrar su trabajo: "Es muy lindo tener un lugar donde mostrar lo que hacemos. Yo aprendí una técnica muy especial, porque se trabaja con servilletas; es como el decoupage, pero con bordado alrededor. Es un trabajo hermoso y estoy muy feliz de poder mostrarlo".

Durante la jornada, los asistentes pudieron recorrer los 45 stands pertenecientes a clubes de adultos mayores y talleres municipales, donde expusieron y comercializaron productos elaborados por ellos mismos. En el gimnasio del establecimiento, los asistentes pudieron ver las presentaciones de los talleres de coro, danza, yoga y baile entretenido.


