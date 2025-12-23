NOVA AUSTRAL Y UNIVERSIDAD DE MAGALLANES SELLAN ALIANZA ESTRATÉGICA PARA CAPITAL HUMANO

​En una señal clave para el fortalecimiento del capital humano regional, la empresa salmonicultora Nova Austral y la Universidad de Magallanes (UMAG) formalizaron un Convenio Marco de Colaboración, que tiene como objetivo principal regular y coordinar acciones conjuntas para la formación de técnicos y profesionales, vinculando directamente las necesidades de la industria con la oferta académica de la principal casa de estudios de la Región.

La alianza, que firmaron el rector de la UMAG, José Maripani y el gerente Legal & Compliance de Nova Austral, Ignacio Faraldo, el 3 de diciembre, aborda una necesidad estratégica para la zona: facilitar la inserción laboral y la experiencia práctica de los estudiantes en localidades fuera del radio urbano de Punta Arenas, donde se concentra gran parte de la actividad productiva.

El acuerdo, se materializará a través de ámbitos como: la incorporación de estudiantes a prácticas profesionales, quienes deberán cumplir con los lineamientos, políticas y, de manera crucial, con las estrictas medidas de seguridad ocupacional y bioseguridad de la empresa, un aspecto fundamental en la industria acuícola.

Se establece un programa de capacitaciones, donde Nova Austral pondrá a disposición de la UMAG a sus profesionales de distintas áreas para realizar talleres y charlas técnicas. El objetivo es entregar a los y las estudiantes la experiencia desde el sector productivo, acortando la brecha entre la teoría y la operación real.

También se consideran visitas a las instalaciones de la empresa. Fiel a su política de "puertas abiertas", la compañía permitirá que estudiantes y docentes conozcan sus operaciones clave en Tierra del Fuego, incluyendo la Piscicultura Tierra del Fuego (PTF), los centros de cultivo y la Planta de Procesos en Porvenir.

Y, finalmente, se continuará apoyando el desarrollo de investigación conjunta, como tesis y proyectos científicos de interés mutuo que aborden los desafíos de la industria en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.

La importancia de nuestras industrias

El rector de la UMAG, José Maripani, calificó de un “gran privilegio” firmar el convenio con Nova Austral porque se ratifica la importancia que tienen industrias de este sector en el desarrollo de la región y apoyo en la formación de capital humano. “La universidad más austral del planeta donde estamos llenos de fiordos y canales en el hemisferio sur, no puede estar ajena al desarrollo de esta industria. Creemos que de alguna manera nuestra comunidad tiene que entender la importancia que tiene el salmón para el desarrollo, para el ciclo alimenticio del ser humano, y bajo esa perspectiva lo que queremos es que esta industria vaya mejorando sus estándares y para eso necesita más capital humano, y en esta primera etapa estamos comprometidos con ello, que nuestros estudiantes puedan hacer sus prácticas y también pensamos en la investigación y cómo ir mejorando los estándares de calidad que debiéramos tener en general en la Región”, recalcó el rector de la UMAG.

Desde Nova Austral, este convenio es visto como un pilar fundamental para la sostenibilidad de sus operaciones, anclada en el desarrollo local.

El gerente Legal & Compliance, Ignacio Faraldo, destacó que la formación de talento local es una prioridad estratégica para la compañía. “Este convenio es el primer paso de un trabajo conjunto y refleja nuestro compromiso con Magallanes. No solo queremos ser un motor económico para la región, sino también un socio activo en la formación de las futuras generaciones de profesionales, incentivando que desarrollen su talento y permanezcan en la zona aportando con sus conocimientos”, indicó el ejecutivo.

La coordinación institucional del convenio, que tendrá una vigencia inicial de dos años, estará a cargo de figuras clave de ambas instituciones. Por parte de la UMAG, la responsable será la Dra. Bibiana Jara, académica del Departamento de Ciencias y Recursos Naturales, mientras que, por Nova Austral, la gestión recaerá en Ignacio Faraldo, gerente Legal & Compliance.

Fuente: salmonexpert.cl



