DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER: EL TRABAJO DEL POLO ONCOLÓGICO MÁS AUSTRAL QUE ACOMPAÑA, TRATA Y CUIDA EN MAGALLANES

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, el Hospital Clínico Magallanes releva su compromiso permanente con la prevención, el diagnóstico oportuno, el tratamiento integral y el acompañamiento continuo de las personas que enfrentan esta enfermedad en la región. Desde Punta Arenas, el establecimiento se consolida como el Polo Oncológico más Austral de Chile, garantizando acceso a atención especializada sin que las y los pacientes deban abandonar su territorio.

La jefa del Servicio de Oncología del hospital, dra. Evelyn San Martín Meza, explica que la realidad regional sigue una tendencia similar a la observada a nivel nacional:

“En la región hemos visto que se mantiene una estadística comparable al resto del país, con un aumento progresivo de pacientes con cáncer, incluyendo personas cada vez más jóvenes”.

La especialista detalla que los tratamientos oncológicos en Magallanes se desarrollan de manera continua y coordinada, abarcando radioterapia, quimioterapia y cirugías oncológicas, lo que permite una respuesta integral a las distintas etapas de la enfermedad. En ese contexto, enfatiza que la detección precoz sigue siendo un factor clave:

“Los pacientes que se diagnostican en etapas tempranas tienen mayores posibilidades de curación”.

Realidad regional y prevención

En Magallanes, los cánceres más frecuentes en mujeres corresponden a Cáncer de Mama, Cérvicouterino y Colorrectal, mientras que en hombres predominan el Cáncer de Próstata, de Pulmón y Colorrectal. La Dra. San Martín agrega que la región presenta una mayor incidencia de cáncer renal, situación en la que los equipos de urología han tenido un rol particularmente activo.

Respecto a los factores de riesgo, la oncóloga subraya que menos del 10% de los cánceres son hereditarios y que la mayoría responde a factores multifactoriales, como el sedentarismo, la obesidad y hábitos alimentarios poco saludables.

“No existe una causa única, pero mejorar la alimentación, fomentar la actividad física y mantener controles médicos regulares puede disminuir significativamente el riesgo”.

Un polo oncológico con equipos especializados

El Hospital Clínico Magallanes atiende a más de 400 pacientes al año en tratamientos de quimioterapia y radioterapia. En radioterapia, cada persona recibe entre 5 y 20 sesiones, lo que se traduce en un alto volumen diario de atenciones. En quimioterapia, más de 800 pacientes utilizan anualmente los sillones de tratamiento.

La fortaleza del modelo regional radica en su enfoque multidisciplinario. La Dra. San Martín destaca que el abordaje del cáncer no depende de un solo profesional, sino de un trabajo articulado entre distintas especialidades:

“Es muy importante recalcar que los oncólogos no somos solo los oncólogos médicos. Contamos con oncología pediátrica, oncología médica, radioterapia, hematología-oncología y el apoyo fundamental de los especialistas quirúrgicos”.

Actualmente, la región dispone de oncólogos pediátricos, oncólogos médicos, oncólogos radioterapeutas y hematólogos, además de cirujanos especializados, lo que permite cubrir las principales necesidades oncológicas de la población. A ello se suma el fortalecimiento del acompañamiento integral, con la participación de nutrición, trabajo social, kinesiología y cuidados paliativos.

“La idea es que el paciente no sea solo su tratamiento, sino que tenga un acompañamiento antes, durante y después del cáncer, con prehabilitación, tratamiento y rehabilitación”, enfatiza la jefa del servicio.

La experiencia de las familias

El impacto del trabajo del equipo oncológico también se refleja en el testimonio de pacientes y familiares. Cintia Faúndez, hija de un paciente atendido en la Unidad de Radioterapia, relata que el diagnóstico de su padre se detectó durante controles de rutina:

“El procedimiento en el hospital fue rápido y muy certero. Nosotros venimos de Puerto Natales y la experiencia es muy positiva”.

Cintia destaca además el componente humano del equipo de salud:

“Uno nunca cree que le va a tocar, hasta que está dentro de este camino. Aquí el apoyo familiar y el acompañamiento del equipo son fundamentales. Siempre agradecer al equipo de radioterapia, porque acogen, explican y son muy empáticos”.

Voces de quienes viven el proceso

Jory Faúndez, paciente oncológico, pone énfasis en la importancia del sistema público de salud y del acceso a tratamientos en la región:

“El hospital me ha servido mucho, incluso en lo económico. Los viajes, los medicamentos y los tratamientos son muy caros. Gracias al sistema de salud y a la atención acá, he podido seguir mi tratamiento”.

Desde su experiencia, realiza un llamado claro a la comunidad:

“Le diría a la gente que acuda a los médicos y se haga exámenes. Uno cree que siempre está bien y no es así. Cuando uno llega tarde, después cuesta mucho más mejorar”.

Por su parte, José Héctor Martínez, paciente diagnosticado con cáncer de próstata, valora el acompañamiento recibido:

“El proceso ha sido largo, pero la atención ha sido muy buena. Mi llamado es a que la gente se revise, que no espere. Muchas veces uno llega tarde y el cáncer ya está avanzado”.

Un compromiso que trasciende la fecha

En este Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, el Hospital Clínico Magallanes reafirma su rol como referente oncológico del extremo sur del país, combinando tecnología, equipos especializados y una mirada profundamente humana. La experiencia regional demuestra que enfrentar el cáncer no es solo una cuestión médica, sino también un proceso de acompañamiento, educación y compromiso colectivo con la prevención y el cuidado oportuno de la salud.









