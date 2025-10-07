SERVICIO DE SALUD MAGALLANES Y ENAP LANZAN CAMPAÑA “SÚMATE CON ENERGÍA POR LA PREVENCIÓN” PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER DE MAMA Y CERVICOUTERINO

​Con el propósito de fortalecer la detección temprana del cáncer de mama y el cáncer cervicouterino en la región, el Servicio de Salud Magallanes y Enap firmaron un convenio de colaboración orientado a reforzar la campaña “Súmate con energía por la prevención”.



Esta iniciativa busca acercar las prestaciones preventivas a distintos sectores de la comunidad y generar conciencia sobre la importancia del tamizaje oportuno. La estrategia contempla la coordinación con uniones comunales y organizaciones sociales, permitiendo la realización de operativos de salud, charlas educativas y actividades comunitarias que promuevan el autocuidado, derriben mitos asociados a los exámenes preventivos y fomenten una cultura de prevención en torno a la salud.



“Con esta alianza, el Servicio de Salud Magallanes y Enap renuevan su compromiso con la detección temprana del cáncer en mujeres y personas transmasculinas, acercando prestaciones, derribando barreras de acceso y trabajando para alcanzar las metas nacionales de cobertura: 80% en PAP y 70% en mamografía, por lo que estamos muy contentos de poder concretar este convenio y ejecutar actividades que van en directo beneficio de los habitantes de la región”, expresó la directora del Servicio de Salud Magallanes, Verónica Yáñez.



Por su parte, el jefe de Comunidades Enap Magallanes, Alfonso Pacheco, destacó la instancia que refuerza el trabajo del Servicio de Salud. “Estamos conscientes de la necesidad urgente de revertir las malas cifras de toma de exámenes que hoy existen en la región, por eso nos hemos sumado a este trabajo permanente que realiza el Servicio de Salud y que valoramos profundamente”, enfatizó.



La primera actividad será este martes 7 de octubre, entre las 14:00 y 18:00 horas, en el sector centro de Punta Arenas, específicamente en la Plaza de Armas, donde estará ubicado el móvil del Servicio de Salud para la toma de exámenes de mamografía y Papanicolau (PAP). Los requisitos para quienes deseen asistir son tener sobre 40 años de edad, estar inscrita en CESFAM, ser FONASA y no tener mamografía vigente.



En paralelo, a las 17:00 horas, se realizarán charlas sectoriales de promoción y prevención en salud en el edificio anexo de Enap Magallanes, Benjamín Muñoz Gamero #731.



Durante los meses de noviembre y diciembre, se realizarán operativos gratuitos en los sectores norte y sur de Punta Arenas, en fecha y lugar por confirmar.



El viernes 10 de octubre, en tanto, se desarrollará la actividad recreativa “Súmate con energía por la prevención”, a las 18:30 horas, en el gimnasio Cordenap (Av. Bulnes N°01465), con dos horas de baile entretenido a cargo de instructores de zumba. La convocatoria es abierta a todas las personas que deseen participar y a las primeras 150 asistentes se le entregará una polera alusiva a la campaña.





