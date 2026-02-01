ILUSTRACIÓN EN MAGALLANES: DEL OFICIO ANÓNIMO AL RECONOCIMIENTO ARTÍSTICO REGIONAL

El desarrollo y la evolución de la ilustración en la Región de Magallanes fue el eje del último episodio de enero de Ojo con la Cultura, programa de Polar Comunicaciones conducido por el historiador Víctor Hernández Godoy, que contó con la participación de los ilustradores magallánicos Mirko Vukasovic y Rodrigo Urzúa.

Durante la conversación, ambos invitados reflexionaron sobre los inicios de la ilustración en la región, marcada por el acceso limitado a historietas, cómics o mangas, y cómo la inspiración en el territorio, los paisajes locales y la identidad regional fue dando forma a un lenguaje visual propio en Magallanes.

En Ojo con la Cultura se abordó además el proceso de profesionalización del rubro, donde los ilustradores han ampliado sus campos de acción hacia el diseño de logotipos, murales, ilustraciones editoriales, libros y cómics, transitando desde el anonimato hacia un mayor reconocimiento por parte de la comunidad.

En el segundo bloque del programa, se profundizó en las dificultades históricas del oficio, recordando cómo, durante años, ilustradores como Rodrigo Urzúa realizaban carátulas de discos, afiches de tocatas y diseños editoriales en contextos de escasa valoración económica y artística del trabajo visual.

El espacio cerró con un repaso por la evolución de las trayectorias de Mirko Vukasovic y Rodrigo Urzúa, destacando el tránsito desde técnicas tradicionales hacia formatos digitales, consolidándose como referentes de la ilustración regional y como parte activa del desarrollo cultural contemporáneo de Magallanes.

​



Puedes ver el programa completo aquí:

