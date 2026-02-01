Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

1 de febrero de 2026

ILUSTRACIÓN EN MAGALLANES: DEL OFICIO ANÓNIMO AL RECONOCIMIENTO ARTÍSTICO REGIONAL

Ojo con la Cultura

Ojo con la Cultura 31 de Enero

El desarrollo y la evolución de la ilustración en la Región de Magallanes fue el eje del último episodio de enero de Ojo con la Cultura, programa de Polar Comunicaciones conducido por el historiador Víctor Hernández Godoy, que contó con la participación de los ilustradores magallánicos Mirko Vukasovic y Rodrigo Urzúa.

Durante la conversación, ambos invitados reflexionaron sobre los inicios de la ilustración en la región, marcada por el acceso limitado a historietas, cómics o mangas, y cómo la inspiración en el territorio, los paisajes locales y la identidad regional fue dando forma a un lenguaje visual propio en Magallanes.

En Ojo con la Cultura se abordó además el proceso de profesionalización del rubro, donde los ilustradores han ampliado sus campos de acción hacia el diseño de logotipos, murales, ilustraciones editoriales, libros y cómics, transitando desde el anonimato hacia un mayor reconocimiento por parte de la comunidad.

En el segundo bloque del programa, se profundizó en las dificultades históricas del oficio, recordando cómo, durante años, ilustradores como Rodrigo Urzúa realizaban carátulas de discos, afiches de tocatas y diseños editoriales en contextos de escasa valoración económica y artística del trabajo visual.

El espacio cerró con un repaso por la evolución de las trayectorias de Mirko Vukasovic y Rodrigo Urzúa, destacando el tránsito desde técnicas tradicionales hacia formatos digitales, consolidándose como referentes de la ilustración regional y como parte activa del desarrollo cultural contemporáneo de Magallanes.


Puedes ver el programa completo aquí:

OJO CON LA CULTURA 3

LANZAMIENTO DE LIBRO SOBRE EL CERRO DE LA CRUZ Y CONMEMORACIÓN DE LOS 200 AÑOS DE CHILOÉ MARCAN NUEVO EPISODIO CULTURAL EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MINVU ENTREGA 125 SUBSIDIOS HABITACIONALES PARA PROYECTOS EN PUNTA ARENAS

Leer Más

Las iniciativas Brisas del Estrecho 3 y Lomas del Bosque 7 permitirán avanzar en la construcción de 147 viviendas, en el marco del Plan de Emergencia Habitacional en la Región de Magallanes.

Las iniciativas Brisas del Estrecho 3 y Lomas del Bosque 7 permitirán avanzar en la construcción de 147 viviendas, en el marco del Plan de Emergencia Habitacional en la Región de Magallanes.

MINVU - Entrega subsidios Brisas 3 y Lomas 7_2
nuestrospodcast
hyst

TORRES DEL PAINE IMPULSA PROMOCIÓN INTERNACIONAL EN BRASIL, MÉXICO Y ARGENTINA CON APOYO DE SERNATUR

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Ojo con la Cultura 31 de Enero

ILUSTRACIÓN EN MAGALLANES: DEL OFICIO ANÓNIMO AL RECONOCIMIENTO ARTÍSTICO REGIONAL

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Verano Inclusivo

VERANO ACTIVO E INCLUSIVO ANIMA JORNADAS RECREATIVAS EN RÍO UKIKA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
publicite
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
BG 5

ÚLTIMOS DÍAS PARA RETIRAR INVITACIONES A LOS BINGOS DE VERANO DEL ADULTO MAYOR

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250