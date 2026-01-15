ILUSTRACIÓN, CIENCIA Y CONCIENCIA AMBIENTAL: JOVEN MAGALLÁNICA PROMUEVE EL CUIDADO DE LA NATURALEZA

El cuidado del medio ambiente fue el eje central del programa Conversando con Cristina de Polar Comunicaciones, espacio que reunió miradas complementarias sobre la urgencia de proteger la naturaleza y fomentar una relación más consciente con el entorno desde edades tempranas.

Durante el programa, Cecilia, invitada desde Santiago, enfatizó que “la sobrevivencia del planeta depende de cuánto cuidemos el medio ambiente”, subrayando la responsabilidad individual y colectiva frente a la crisis ambiental. En su intervención, destacó la importancia de la educación, la observación y el respeto por los ecosistemas como pilares para un futuro sostenible.

Uno de los momentos más destacados de Conversando con Cristina fue la participación de Rayen Sánchez Gutiérrez, de 13 años, quien combina la ilustración con la investigación de aves como forma de aprendizaje y divulgación. Rayen explicó que su interés nace de la observación directa de las especies y de la fascinación por sus colores, formas y comportamientos, los que luego plasma en dibujos acompañados de sus respectivos nombres científicos.

A través de su trabajo artístico, Rayen busca conocer y dar a conocer la biodiversidad, demostrando cómo el arte puede transformarse en una herramienta educativa y de sensibilización ambiental. Su experiencia refleja cómo las nuevas generaciones aportan miradas creativas y comprometidas con el cuidado del medio ambiente desde el conocimiento y la curiosidad.

