Punta Arenas,
15 de enero de 2026

ILUSTRACIÓN, CIENCIA Y CONCIENCIA AMBIENTAL: JOVEN MAGALLÁNICA PROMUEVE EL CUIDADO DE LA NATURALEZA

Conversando con Cristina

conversando con cristina Rayén Sachez

El cuidado del medio ambiente fue el eje central del programa Conversando con Cristina de Polar Comunicaciones, espacio que reunió miradas complementarias sobre la urgencia de proteger la naturaleza y fomentar una relación más consciente con el entorno desde edades tempranas.

Durante el programa, Cecilia, invitada desde Santiago, enfatizó que “la sobrevivencia del planeta depende de cuánto cuidemos el medio ambiente”, subrayando la responsabilidad individual y colectiva frente a la crisis ambiental. En su intervención, destacó la importancia de la educación, la observación y el respeto por los ecosistemas como pilares para un futuro sostenible.

Uno de los momentos más destacados de Conversando con Cristina fue la participación de Rayen Sánchez Gutiérrez, de 13 años, quien combina la ilustración con la investigación de aves como forma de aprendizaje y divulgación. Rayen explicó que su interés nace de la observación directa de las especies y de la fascinación por sus colores, formas y comportamientos, los que luego plasma en dibujos acompañados de sus respectivos nombres científicos.

A través de su trabajo artístico, Rayen busca conocer y dar a conocer la biodiversidad, demostrando cómo el arte puede transformarse en una herramienta educativa y de sensibilización ambiental. Su experiencia refleja cómo las nuevas generaciones aportan miradas creativas y comprometidas con el cuidado del medio ambiente desde el conocimiento y la curiosidad.

https://www.instagram.com/p/DTi3k7-jaYK/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==


cecrea enero

CECREA PORVENIR INVITA A NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES A PARTICIPAR EN EXPERIENCIAS CREATIVAS DE ARTE Y TECNOLOGÍA

PLAN DE EMERGENCIA HABITACIONAL ALCANZA 95% DE AVANCE: EN MAGALLANES MÁS DE 4 MIL FAMILIAS RECIBIERON UNA VIVIENDA

​A nivel nacional, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo informó que registra un 95% de avance respecto de la meta de 260 mil viviendas comprometidas. En la Región de Magallanes, 1.353 familias accedieron a una solución habitacional durante el año 2025.

MINVU - Costaneras Natales_aérea
torres-del-paine-circuito-o

FORMALIZAN A CIUDADANO ISRAELÍ POR ENCENDER CIGARRILLO EN ÁREA NO HABILITADA EN TORRES DEL PAINE

Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

conversando con cristina Rayén Sachez

ILUSTRACIÓN, CIENCIA Y CONCIENCIA AMBIENTAL: JOVEN MAGALLÁNICA PROMUEVE EL CUIDADO DE LA NATURALEZA

Ruta Y 85 hacia Lago Fagnano y Cordillera Darwin

CONCEJO MUNICIPAL DE TIMAUKEL APROBÓ PLAN DE ACCIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS

Carla Cifuentes, directora regional del INJUV Magallanes, junto a Jorge Alarcón Bustamante, encargado intersectorial, presentaron la plataforma Comunidad Joven

JORNADAS LÚDICAS Y BENEFICIOS JUVENILES MARCAN PANORAMA CULTURAL DE ENERO EN MAGALLANES

