COLUMNA DE OPINIÓN | MÁS QUE EL CIERRE DE UN RECINTO, ES UNA TRAICIÓN AL ÉXITO MAGALLÁNICO

Hoy quiero alzar la voz no sólo como deportista, sino como joven magallánica que ha crecido y se ha formado en el Club Hípico.



Lo que estamos viviendo no es simplemente el cierre de un recinto. Es la extinción forzada de un deporte que le ha dado grandes logros a Magallanes y que ha formado a muchos jinetes y amazonas con enorme proyección futura. Aquí, no sólo aprendimos técnica, aprendimos disciplina, respeto, constancia y amor por los caballos.



Perderemos el único espacio que nos permitía entrenar con seguridad y en condiciones óptimas. No existe en Punta Arenas otro lugar con la infraestructura, amplitud y características necesarias para la práctica ecuestre responsable. Sin ese espacio, muchos jóvenes simplemente no podrán continuar.



El legado de este gobierno en esta materia será privar a Punta Arenas de una gran área verde, con enorme potencial para múltiples actividades deportivas, culturales y recreativas. En vez de proyectar un parque integral, moderno y abierto a la comunidad —como ejemplos exitosos en otras ciudades del país— se opta por eliminar un espacio histórico que pudo transformarse en un verdadero pulmón verde y centro deportivo para todos.



Hoy, están matando al Club Hípico más austral del mundo. Y lo hacen en un terreno que fue donado para que fuera una gran área verde al servicio de la comunidad.



No se trata sólo de caballos. Se trata de identidad, de historia y de oportunidades para las nuevas generaciones. Se trata de decidir qué tipo de ciudad queremos: una que borre su tradición deportiva o una que la proyecte hacia el futuro.



Como deportista joven, duele ver cómo se apaga un espacio que nos permitió soñar en grande y representar a nuestra región con orgullo.



Punta Arenas se está llenando de cemento a un ritmo que preocupa. Cada vez vemos menos espacios abiertos, menos áreas verdes, menos lugares donde las familias puedan encontrarse con la naturaleza y con su propia historia. Estamos perdiendo parte de nuestra identidad magallánica, esa que siempre estuvo ligada al viento, a los grandes espacios y a la vida al aire libre. Quitar este terreno es quitar uno de los pocos pulmones verdes que aún quedan, es seguir avanzando hacia una ciudad gris que olvida sus raíces y su esencia.

