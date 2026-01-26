RÍO VERDE SE CONSOLIDA COMO EL EPICENTRO DEL DEPORTE ECUESTRE EN LA ESTANCIA LAS CHARAS

En un marco de naturaleza imponente y bajo un estándar de excelencia deportiva, se llevó a cabo la nueva versión del Enduro Ecuestre en la Comuna de Río Verde. El evento, que forma parte del calendario oficial de la Asociación Nacional de Enduro Ecuestre, reunió a jinetes, familias y autoridades en una jornada que destacó por la armonía entre el rigor técnico y la identidad patagónica.



La jornada tuvo como escenario privilegiado la Estancia Las Charas, propiedad de don Rodrigo Mac Lean Boyd, quien generosamente facilitó sus tierras para el desarrollo de la competencia. El predio, ubicado frente al Canal Fitz Roy con vistas a la Cordillera Pinto y la Isla Riesco, fue elogiado por los asistentes como uno de los circuitos más hermosos del país.



Durante la ceremonia de premiación, la Alcaldesa de Río Verde, Tatiana Vásquez Barrientos, entregó un emotivo discurso donde resaltó la importancia estratégica de estas actividades para el desarrollo integral de la comuna. “Río Verde es tierra de jinetes. Al ser sede de una fecha nacional, no solo promovemos el deporte, sino que ponemos en valor nuestra historia y nuestra capacidad de ser anfitriones de excelencia para todo Chile”, señaló la jefa comunal.



La autoridad también extendió un especial reconocimiento a los pilares operativos del evento: el equipo de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) y el personal de servicios menores, cuya labor logística fue fundamental para el éxito de la convocatoria.



Por su parte, la presencia de Pablo Llompart García-Huidobro, Presidente de la Asociación Nacional de Enduro Ecuestre, subrayó el nivel de la competencia, la cual contó con un estricto arbitraje a cargo del cuerpo de jueces y un seguimiento exhaustivo del equipo técnico veterinario, garantizando en todo momento el bienestar animal.



A nivel local, la organización destacó la labor de Alejandro Reyes, Presidente del Club de Enduro Ecuestre de Río Verde, y sus socios, quienes junto al numeroso público asistente, dieron vida a esta fiesta deportiva que une la pasión por el caballo con la vida familiar y el turismo sustentable.



Con este evento, la Ilustre Municipalidad de Río Verde reafirma su compromiso con el fomento de actividades que fortalezcan el tejido social y posicionen a la comuna como un destino líder para el deporte de alta resistencia en la Región de Magallanes.



Recepción de los Participantes y Público



Los competidores resaltaron la exigencia técnica del circuito y la belleza escénica que ofrecen la Isla Riesco y la Cordillera Pinto como telón de fondo. Por su parte, el público asistente valoró la seguridad y la organización logística, destacando a Río Verde como una plaza de alto estándar para la convivencia familiar en torno a las tradiciones ecuestres.



Con la finalización de esta octava versión, la administración municipal reafirma su política de apoyo al deporte y a las actividades que proyectan a Río Verde como un referente de progreso y tradición en la Región de Magallanes







