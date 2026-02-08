8 de febrero de 2026
COMUNIDAD DE RÍO VERDE REFUERZA SU IDENTIDAD CON EXITOSO ENCUENTRO DE RAYUELA EN ISLA RIESCO
En un ambiente de celebración y cercanía.
La actividad, liderada por la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) y dirigida por
Noemi Márquez Hernández, reafirmó el compromiso de la gestión de la Alcaldesa Tatiana
Vásquez y Concejo Municipal, con la integración y el bienestar de los vecinos que habitan
este privilegiado entorno de canales y fiordos.
Durante el encuentro, la Directora de DIDECO transmitió el saludo de la Alcaldesa, quien
por razones estrictamente familiares no pudo estar presente, pero cuyo sello de gestión
—centrado en el deporte, la cultura y la capacitación constante— se vio reflejado en la
impecable organización y alta convocatoria del evento.
Opiniones de la comunidad
Los asistentes a la jornada destacaron la importancia de estas instancias que fortalecen el
sentido de pertenencia y la vida comunitaria en la isla:
"Es un gusto ver cómo estas tradiciones se mantienen vivas y con tanta fuerza. Sentir que
el municipio está aquí, organizando actividades de gran nivel entre nuestros canales y
bosques, nos motiva a seguir participando activamente. Siempre es grato compartir en
comunidad", expresaron representantes de los deportistas locales.
Asimismo, vecinos que participaron de la convivencia recreativa valoraron el dinamismo
de la gestión municipal:
"Estamos muy contentos con la presencia permanente de la DIDECO, que se realicen
estas actividades deportivas en Isla Riesco demuestra que somos una comuna unida y en
movimiento. Es un orgullo ver cómo se valora nuestra cultura local en un entorno tan
hermoso deporte".
Desarrollo integral y territorio
La jornada concluyó con un balance positivo, destacando que el desarrollo de Río Verde
se construye a través del contacto directo y la recreación. La DIDECO reafirmó su misión
de seguir impulsando programas que potencien el talento y la convivencia de los
habitantes, asegurando que el progreso y la identidad deportiva sigan llegando con fuerza
a cada hogar de este territorio incomparable.
Versión número 22 del Asado Internacional más grande de Tierra del Fuego, que se realizó el 7 de febrero en el Club de Huasos.
Versión número 22 del Asado Internacional más grande de Tierra del Fuego, que se realizó el 7 de febrero en el Club de Huasos.