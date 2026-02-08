COMUNIDAD DE RÍO VERDE REFUERZA SU IDENTIDAD CON EXITOSO ENCUENTRO DE RAYUELA EN ISLA RIESCO

La actividad, liderada por la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) y dirigida por

Noemi Márquez Hernández, reafirmó el compromiso de la gestión de la Alcaldesa Tatiana

Vásquez y Concejo Municipal, con la integración y el bienestar de los vecinos que habitan

este privilegiado entorno de canales y fiordos.

Durante el encuentro, la Directora de DIDECO transmitió el saludo de la Alcaldesa, quien

por razones estrictamente familiares no pudo estar presente, pero cuyo sello de gestión

—centrado en el deporte, la cultura y la capacitación constante— se vio reflejado en la

impecable organización y alta convocatoria del evento.

Opiniones de la comunidad

Los asistentes a la jornada destacaron la importancia de estas instancias que fortalecen el

sentido de pertenencia y la vida comunitaria en la isla:

"Es un gusto ver cómo estas tradiciones se mantienen vivas y con tanta fuerza. Sentir que

el municipio está aquí, organizando actividades de gran nivel entre nuestros canales y

bosques, nos motiva a seguir participando activamente. Siempre es grato compartir en

comunidad", expresaron representantes de los deportistas locales.

Asimismo, vecinos que participaron de la convivencia recreativa valoraron el dinamismo

de la gestión municipal:

"Estamos muy contentos con la presencia permanente de la DIDECO, que se realicen

estas actividades deportivas en Isla Riesco demuestra que somos una comuna unida y en

movimiento. Es un orgullo ver cómo se valora nuestra cultura local en un entorno tan

hermoso deporte".

Desarrollo integral y territorio

La jornada concluyó con un balance positivo, destacando que el desarrollo de Río Verde

se construye a través del contacto directo y la recreación. La DIDECO reafirmó su misión

de seguir impulsando programas que potencien el talento y la convivencia de los

habitantes, asegurando que el progreso y la identidad deportiva sigan llegando con fuerza

a cada hogar de este territorio incomparable.

​

