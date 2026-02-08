Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

8 de febrero de 2026

ESTRATEGIA NACIONAL DEL LITIO: CONTRALORÍA DA LUZ VERDE A PROYECTO SALARES ALTOANDINOS EN ATACAMA

La Contraloría General de la República aprobó el primer contrato de la Estrategia Nacional del Litio , destrabando así el inicio de su operación en la Región de Atacama. ​

estrategia-nacional-del-litio-contraloria-da-luz-verde-a-proyecto-salares-altoandinos-en-atacama

El acuerdo corresponde a un contrato especial de operación de litio para el proyecto Salares Altoandinos, ubicado en la comuna de Diego de Almagro, y permitirá el avance en las etapas de exploración y futura explotación del mineral.

Desde el Ejecutivo, se señaló que este contrato contempla un modelo de asociación público-privada con participación de la Empresa Nacional de Minería (Enami) además de compromisos ambientales, tecnológicos y de vinculación con comunidades del territorio.

El vicepresidente ejecutivo de Enami, Iván Mlynarz, apreció el avance de esta medida para generar nuevas fuentes de riquezas para nuestro país.

Esta aprobación es un avance concreto en la Estrategia Nacional del Litio, donde la Enami es un protagonista, así que estamos avanzando a paso firme, para generar nuevas fuentes de litio y riquezas para nuestro país“, dijo.

En tanto, el presidente de la Cámara Minera, Manuel Vera, también valoró la aprobación del contrato.

“Este contrato especial es una noticia muy importante para el país porque va a permitir aumentar la producción casi en un 24%. Eso va a depender un poco del diseño y de la ingeniería que se haga”, expresó.

La medida que permitirá la exploración, explotación y beneficios de yacimientos de litio en la zona norte contará con una inversión estimada cercana a los US$3.000 millones.


domingoruizusach

USACH Y UC IMPULSAN PROYECTO PARA OPTIMIZAR LA PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO VERDE EN CHILE

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

ERICKA FARÍAS ES LA DELEGADA PRESIDENCIAL REGIONAL DEL GOBIERNO DEL PRESIDENTE ELECTO

Leer Más

​Ex gerenta de relacionamiento comunitario de HNH Energy.

​Ex gerenta de relacionamiento comunitario de HNH Energy.

8d9a9b9a-db10-46b1-8a44-47ec52b45803
nuestrospodcast
1

DELEGADO PRESIDENCIAL GUILLERMO RUIZ DESTACA LABOR POLICIAL EN RETENES FRONTERIZOS DE CARABINEROS

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
estrategia-nacional-del-litio-contraloria-da-luz-verde-a-proyecto-salares-altoandinos-en-atacama

ESTRATEGIA NACIONAL DEL LITIO: CONTRALORÍA DA LUZ VERDE A PROYECTO SALARES ALTOANDINOS EN ATACAMA

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
8d9a9b9a-db10-46b1-8a44-47ec52b45803

ERICKA FARÍAS ES LA DELEGADA PRESIDENCIAL REGIONAL DEL GOBIERNO DEL PRESIDENTE ELECTO

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
carnet azul puerto natales

CERCA DE 80 PERSONAS YA CUENTAN CON CARNET AZUL: HOSPITAL DE NATALES DESTACA ATENCIÓN INCLUSIVA PARA PERSONAS CON TEA

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250