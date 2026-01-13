Punta Arenas,
13 de enero de 2026

USACH Y UC IMPULSAN PROYECTO PARA OPTIMIZAR LA PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO VERDE EN CHILE

Aquí hidrógeno verde.

domingoruizusach

​Esta mañana, en el programa Aquí Hidrógeno Verde de Polar Comunicaciones, el Dr. Domingo Ruiz León, académico de la Facultad de Química y Biología de la Universidad de Santiago de Chile, conversó con la ciudadanía sobre una investigación orientada a desarrollar un nuevo material que permita producir hidrógeno verde de manera más eficiente y económica, contribuyendo a los desafíos energéticos y ambientales del país.

El investigador participa en un proyecto de investigación y desarrollo que busca crear tintas electrocatalíticas para la generación de hidrógeno verde, con el objetivo de reemplazar el uso de platino en el proceso productivo. Esta iniciativa se enmarca en los esfuerzos de Chile por posicionarse como un referente mundial en la producción y exportación de hidrógeno verde, un combustible limpio clave para avanzar en la descarbonización y reducir la dependencia de los combustibles fósiles.

Chile cuenta con un alto potencial energético solar y eólico, lo que permite generar hidrógeno verde mediante la electrólisis del agua, proceso en el que la electricidad proveniente de fuentes renovables se utiliza para separar las moléculas de agua en hidrógeno y oxígeno, obteniendo un combustible que solo emite vapor de agua como residuo.

En este contexto, la Universidad de Santiago de Chile impulsa el proyecto Fondef “Fabricación de tintas electrocatalíticas basadas en sulfuro de molibdeno y líquidos iónicos como material catódico para la reacción de evolución de hidrógeno y su evaluación en ambiente PEM”, desarrollado a través del Laboratorio de Materiales Electrocerámicos de la Facultad de Química y Biología y liderado por el Dr. Ruiz León.

La investigación es financiada por ANID y se ejecuta junto a la Pontificia Universidad Católica de Chile, como beneficiario principal, contando además con la participación de las empresas Tecnologías de Remediación Ambiental SpA y Agencias Nórdicas Ricardo Rubio Méndez y Cía. Ltda., y el apoyo de la Dirección de Gestión Tecnológica de la Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Creación de la Usach.

“Nuestro objetivo es desarrollar tintas electrocatalíticas que puedan aplicarse en el cátodo de los reactores donde ocurre la reacción que produce hidrógeno, reemplazando el uso de platino en este proceso por materiales que sean mucho más económicos en la manufactura. Con esta innovación apuntamos a reducir los costos y aumentar la eficiencia de la electrólisis”, explica el Dr. Ruiz.

El académico agregó que el proyecto se alinea con el roadmap impulsado por el Gobierno, enfocado en resolver dos desafíos clave del hidrógeno verde: su producción y almacenamiento. “Las tintas que buscamos desarrollar permitirán manufacturar membranas de forma más simple y económica, lo que facilitaría el escalamiento del proceso de producción de hidrógeno en reactores de tipo PEM”, señala.




drjosrbrilha

EVALUADOR UNESCO DR. JOSÉ BRILHA ABORDA EN MAGALLANES EL VALOR DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO REGIONAL

SEGURIDAD Y PRIORIDADES SOCIALES: MARCAN APROBACIÓN DEL PROYECTO DEL SISTEMA BIOMÉTRICO ABIS

​El proyecto, que considera una inversión cercana a los $5.000 millones, busca incorporar tecnología multibiométrica —huellas dactilares, reconocimiento facial y registros de voz— para fortalecer los controles de identidad en los distintos puntos de ingreso a la región, incluyendo accesos aéreos, terrestres, marítimos y operativos móviles.

gorebiometrico
VM 2

COMENZARON LOS OPERATIVOS DE VERANO DE LA CLÍNICA VETERINARIA MÓVIL MUNICIPAL

Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

srjmediosmagallanes

SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL FORTALECE RELACIONAMIENTO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA REGIÓN DE MAGALLANES

Capitán de Fragata LT Esteban Ávila, Capitán de Navío Litoral Felipe González, Capitán de Fragata Litoral Fernando Diez en la firma de acta e historial de la Capitanía de Puerto

CAPITANÍA DE PUERTO DE PUNTA ARENAS REALIZÓ CEREMONIA DE CAMBIO DE MANDO

AMIGO DE LA FAMILIA 11 DE ENERO 2026

EL AMIGO DE LA FAMILIA

madre y su cachorro de Gato Geoffroy (Leopardus geoffroyi)

REGISTRAN A MADRE Y CACHORRO DE GATO DE GEOFFROY EN ESTANCIA DE RÍO VERDE

CORRAL MUNICIPAL (2)