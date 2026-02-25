SERVIU INFORMA QUE EL PROCEDIMIENTO DE EXPROPIACIÓN DEL EX CLUB HÍPICO REQUIERE DESOCUPACIÓN TOTAL PREVIA A TOMA DE POSESIÓN

En el marco del proceso de expropiación del ex Club Hípico de Punta Arenas, el director (s) del Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) de Magallanes, Omar González Asenjo, sostuvo esta mañana una reunión con representantes de los propietarios de caballos que actualmente permanecen en el recinto, con el objetivo de abordar la situación previa a la toma de posesión material del inmueble.

Durante el encuentro, los representantes plantearon la posibilidad de mantenerse en el lugar ejerciendo labores de cuidado y resguardo del recinto, a cambio de continuar utilizando las caballerizas. Sin embargo, se informó que dicha alternativa no es jurídicamente viable, ya que el procedimiento de expropiación exige que el inmueble se encuentre completamente desocupado al momento de concretar la posesión material.

Al respecto, la autoridad explicó que “hemos señalado con claridad que no está dentro de nuestras facultades legales autorizar que particulares se mantengan en el recinto una vez que corresponde realizar la toma de posesión material. El procedimiento judicial requiere que el inmueble esté desocupado y, de no ser así, la diligencia podría verse frustrada”.

El director (s) del SERVIU recordó que el proceso de expropiación de los terrenos del ex Club Hípico es de conocimiento público desde hace más de un año y que oportunamente se informó sobre los plazos establecidos. “A comienzos de mes enviamos un oficio al representante de los dueños de caballos, reiterando la necesidad de desocupar el recinto. Esta es una etapa prevista dentro del proceso y, por tanto, se esperaba que se adoptaran las medidas necesarias con la debida anticipación”, sostuvo.

Asimismo, la autoridad precisó que, en caso de no encontrarse desocupado el inmueble al momento de la diligencia judicial, el SERVIU deberá continuar avanzando conforme a la normativa vigente, lo que podría implicar solicitar el auxilio de la fuerza pública para ejecutar el procedimiento. “No es nuestra intención llegar a esa instancia. Por eso nos hemos reunido con ellos, para instarlos a buscar con prontitud alternativas donde puedan trasladar a los animales y evitar una situación que pudiera afectar su bienestar”, agregó.

La expropiación del ex Club Hípico forma parte de un proyecto anunciado en el marco del Plan Ciudades Justas y del Plan de Emergencia Habitacional, que permitirá recuperar aproximadamente 20 hectáreas ubicadas en un sector central de Punta Arenas para destinarlas principalmente a la creación de un parque urbano de gran escala, junto con un componente acotado de viviendas tuteladas para personas mayores.

Con la autorización judicial ya otorgada para la toma de posesión material, el proceso se encuentra en su etapa final previa a la entrega formal del inmueble, paso indispensable para iniciar la planificación y desarrollo del futuro parque urbano para la comunidad.

​

