2 de enero de 2026

DESDE EL 5 DE ENERO INICIARÁ UNA NUEVA ETAPA DE OBRAS EN EL TRAMO 5 DE LA AVENIDA CIRCUNVALACIÓN EN PUNTA ARENAS

​Los trabajos se desarrollarán entre calle Condell y Capitán Guillermos e incluirán pistas de viraje, reposición de aceras y ciclovía. El SERVIU llama a respetar las zonas de obra y las medidas de seguridad.

MINVU - Avance Av

A contar del 5 de enero, el Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) iniciará una nueva etapa de obras en el Tramo 5 de la Avenida Circunvalación Ramón Cañas Montalva, específicamente en el sector comprendido entre calle Condell y Capitán Guillermos, como parte del avance del principal proyecto vial estructurante que se ejecuta actualmente en el sector poniente de la ciudad.

 

Las faenas se concentrarán en el bandejón central y en las aceras, e incluirán principalmente la construcción de pistas de viraje desde la avenida hacia calle Condell, en dirección oriente, y hacia el poniente de Rómulo Correa y Capitán Guillermos. A ello se suman trabajos de reposicionamiento de aceras y de la ciclovía en el costado oriente, entre Condell y Canal Beagle, lo que implicará la operación de maquinaria pesada y una ocupación intensiva del espacio público durante el desarrollo de las obras.

 

El Director (s) del SERVIU Magallanes, Omar González Asenjo, señaló que esta intervención permitirá mejorar la operación vial del sector y dar continuidad al trazado de la Circunvalación. “Esta etapa considera obras clave para ordenar los flujos vehiculares, especialmente mediante nuevas pistas de viraje, además de la reposición de aceras y ciclovía, manteniendo el estándar del proyecto. Son trabajos necesarios para avanzar hacia una vía más segura y funcional”, indicó.

 

Desde el SERVIU se realizó un llamado a peatones, ciclistas y conductores a respetar las áreas debidamente delimitadas para los trabajos y a adoptar las medidas necesarias para resguardar su seguridad personal, considerando el movimiento permanente de maquinaria y personal en faena.

 

En esa línea, la autoridad agregó que “la colaboración de la comunidad es fundamental para prevenir accidentes y permitir que las obras avancen de acuerdo con el programa establecido. Por eso, es importante atender a la señalización en terreno y planificar los desplazamientos con anticipación mientras duren las faenas”.

 

El Tramo 5 de la Avenida Circunvalación presenta actualmente un 23% de avance y contempla una avenida de alto estándar, con cuatro pistas, bandejón central, aceras amplias, ciclovía bidireccional, iluminación, accesibilidad universal y obras de drenaje, a lo largo de 1,14 kilómetros. El proyecto es ejecutado por la empresa Salfa S.A., con una inversión sectorial de 8.394 millones de pesos, un plazo de ejecución de 810 días corridos y término contractual programado para el 11 de julio de 2027.

 

La Avenida Circunvalación Ramón Cañas Montalva considera un total de ocho tramos, que en conjunto permitirán completar 10 kilómetros de doble vía, conectando la Ruta 9 con el sector sur de Punta Arenas. Su ejecución busca mejorar la conectividad urbana, reducir la congestión en los ejes principales y acompañar el crecimiento urbano proyectado para los próximos años.

 

Finalmente, el SERVIU informó que cualquier actualización relevante sobre el desarrollo de las obras será comunicada oportunamente, reiterando el compromiso institucional con una ejecución segura, ordenada y alineada con el desarrollo urbano de Punta Arenas.


SERVIU ACLARA ALCANCE DE OBRAS EN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN Y DESCARTA SEGREGACIÓN URBANA

DORSAL EN ALTURA EMPUJA EL CALOR AL SUR: ECMWF ADVIERTE TEMPERATURAS RÉCORD Y UN RÍO ATMOSFÉRICO EN LA PATAGONIA

DORSAL EN ALTURA EMPUJA EL CALOR AL SUR: ECMWF ADVIERTE TEMPERATURAS RÉCORD Y UN RÍO ATMOSFÉRICO EN LA PATAGONIA

Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

Desarrollo de la ceremonia de entrega de certificados

CERTIFICACIÓN DE CURSO ESPECIAL CON SIMULADOR DE INMERSIÓN TOTAL CONDUCENTE A LICENCIA DE CONDUCTOR PROFESIONAL A-3

seremiminvu

SEREMI DE VIVIENDA DESTACA QUE MAGALLANES YA ALCANZÓ EL 200% DEL PLAN DE EMERGENCIA HABITACIONAL