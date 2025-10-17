Punta Arenas,
17 de octubre de 2025

MUNICIPIO FINALIZA REPOSICIÓN DE VEREDAS EN LA POBLACIÓN CARLOS IBÁÑEZ

​Los trabajos, financiados con recursos del FNDR, abarcaron 19 cuadras y dos kilómetros de aceras, mejorando la seguridad y el entorno del tradicional barrio.

NUEVAS VEREDAS (5)

La Municipalidad de Punta Arenas concluyó las obras de reposición y construcción de veredas en la población Carlos Ibáñez, proyecto que permitió renovar cerca de dos kilómetros de aceras en un cuadrante comprendido por las calles Pedro Bórquez, Ignacio Carrera Pinto, Avenida Frei y Eusebio Lillo. La iniciativa, ejecutada por la Dirección de Obras Municipales y financiada con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), representó una inversión de $767 millones y tuvo un plazo de ejecución de 270 días corridos.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó que se trata de una mejora largamente esperada por los vecinos. "Este era un tema pendiente desde hace bastante tiempo. Se intervinieron alrededor de 20 cuadras, priorizando los sectores donde las veredas estaban en malas condiciones. Además, se incorporaron mejoras complementarias, como el recambio de postes de madera por estructuras de cemento, la instalación de pasto en los veredones y la inclusión de baldosas podotáctiles para accesibilidad", señaló.

El jefe comunal agregó que "este es un barrio donde vive mucha gente mayor, por lo que tener veredas en buen estado es fundamental. Ya llevamos cerca de 200 kilómetros de veredas nuevas en la ciudad, y esperamos seguir avanzando con el apoyo del Consejo Regional, que ha sido unánime en respaldar este tipo de proyectos. Sumado al cambio de luminarias y al trabajo con el programa Quiero Mi Barrio, hoy tenemos un entorno más seguro, iluminado y con mejor calidad de vida para los vecinos".

Por su parte, el director de Obras Municipales, Alex Saldivia, explicó que las faenas comenzaron en enero de este año. "En total se intervinieron 19 cuadras, con obras que incluyeron la reposición de aceras, hidrosiembra en veredones, instalación de barandas, y recambio de postes de madera por otros de hormigón. Este tipo de intervenciones permiten modernizar el espacio público y mejorar la movilidad y seguridad de los peatones", detalló el profesional.

Con esta obra, la Municipalidad de Punta Arenas continúa fortaleciendo su plan de mejoramiento de infraestructura urbana, que busca que todos los sectores de la ciudad cuenten con el mismo estándar de veredas, iluminación y áreas comunes. "Nunca hemos aspirado a ser la ciudad más grande de Chile, sino aquella con la mejor calidad de vida para sus habitantes", concluyó el alcalde Radonich.


