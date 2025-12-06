Punta Arenas,
6 de diciembre de 2025

AUTORIDAD MARÍTIMA REALIZÓ DESPLIEGUE ANTE AMAGO DE INCENDIO DE BARCAZA EN PUERTO NATALES

Barcaza “Don Sebastián. ​

Personal de Policía Marítima verificando daños en la barcaaza

Este 06 de diciembre, pasado el mediodía, la Capitanía de Puerto de Puerto Natales activó un operativo ante el amago de incendio a bordo de la barcaza “Don Sebastián”, esto mientras realizaba trabajo de soldadura, la cual se encontraba debidamente autorizada.

 

La información fue entregada mediante el número de Emergencias Marítimas 137 por parte del Jefe de Operaciones de Patagonia Sur, disponiendo la Autoridad Marítima de una Patrulla de Policía Marítima, la cual verificó que el amago de incendio había sido controlado por personal a bordo, esto mediante el uso de extintores, no existiendo personas lesionadas y quedando la nave con suspensión de zarpe.

 

También personal de la Primera y Segunda Compañía de Bomberos de Puerto Natales concurrió al área de la emergencia, no siendo necesario su despliegue con líneas de agua, constatando cómo controlado el amago de incendio.

 

El Capitán de Puerto de Puerto Natales, Teniente Primero Litoral Rafael González, comentó que “se cumplieron todos los protocolos establecidos por parte de la Autoridad Marítima, siendo un incidente menor a bordo de la embarcación, instruyendo el sumario marítimo administrativo correspondiente, para determinar las causas del incidente”.

 


GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUERTO WILLIAMS CONFIRMA HALLAZGO DE TRIPULANTE CON VIDA EN SECTOR DE BAHÍA SEA

CON CIENTOS DE PERSONAS PORVENIR ENCENDIÓ SU ÁRBOL DE NAVIDAD E INAUGURÓ PASEO DE LUCES

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

diálogo mes del urbanismo 13

IMPACTO DEL PLAN DE CIUDADES JUSTAS: MINVU REALIZÓ DIÁLOGO CIUDADANO EN EL MES DEL URBANISMO

indhnatales

INDH MAGALLANES REALIZA TALLERES SOBRE DISCRIMINACIÓN Y DERECHOS HUMANOS EN PUERTO NATALES

