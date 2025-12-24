Punta Arenas,
24 de diciembre de 2025

PATRULLA DE POLICÍA MARÍTIMA SE DESPLEGÓ ANTE INCENDIO EN EL BORDE COSTERO DE PUNTA ARENAS

​En el lugar no se registraron personas afectadas, desarrollándose las operaciones de control de incendios por parte de personal de bomberos con el objetivo de realizar el control y posterior liquidación del siniestro.

Patrulla de Policiía Marítima en incendio en el borde costero

Este 23 de diciembre, pasada las 21:15 horas, una patrulla de Policía Marítima de la Capitanía de Puerto de Punta Arenas fue desplegada ante el incendio declarado en el borde costero, hecho acaecido en pasaje Miramar en dependencias de expesquera "Galindo" frente al parque "María Behety".

 

En el lugar del incidente concurrieron ocho unidades del Cuerpo de Bomberos, personal de seguridad ciudadana de la Municipalidad de Punta Arenas, así como efectivos de Carabineros de Chile, operando en forma interagencial con la Autoridad Marítima.

 

Los servidores de Policía Marítima se establecieron en el lugar colaborando con el comando de incidente, verificando posibles efectos en el medio ambiente acuático y realizando las coordinaciones necesarias en la emergencia.

 

En el lugar no se registraron personas afectadas, desarrollándose las operaciones de control de incendios por parte de personal de bomberos con el objetivo de realizar el control y posterior liquidación del siniestro. 

 

Las causas del incidente serán parte de investigación por parte de las entidades competentes, realizando la Autoridad Marítima los procedimientos establecidos para resguardar el medio ambiente acuático y colaborar en forma interagencial.

 


CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA ENVIAR OFICIO A GOBERNADOR Y CORES POR CAMBIOS EN FONDOS FRIL

El monitoreo se realizó con tecnologías como drones y ROV submarino

EXPEDICIÓN CIENTÍFICA MONITOREA OBJETOS DE PROTECCIÓN Y ESPECIES CLAVE DE ÁREAS PROTEGIDAS DE MAGALLANES

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

marcelocortinez

EDUCACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA TRANSICIÓN ENERGETICA: LOS EJES DEL ANÁLISIS DE MARCELO CORTÍNEZ EN "AQUÍ HIDRÓGENO VERDE" DE POLAR COMUNICAICONES

diputadamorales

DIPUTADA JAVIERA MORALES ABORDA ESCENARIO POST ELECTORAL, CORRUPCIÓN EN GENDARMERÍA Y NUEVA LEY SOBRE USO DE CELULARES EN AULAS

cmladinic

ECONOMISTA Y EX MINISTRO CARLOS MLADINIC ALONSO POST ELECCIONES PRESIDENCIALES: “LOS QUE CREÍAN QUE ESTE PAÍS SE IBA AL BARRANCO FUE SOLO PARTE DE LA CAMPAÑA”

PROGRAMAS DE SENAMA EJECUTADOS POR LA DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL CELEBRAN FIN DE AÑO CON ENTREGA DE REGALOS A PERSONAS MAYORES

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA