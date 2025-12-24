PATRULLA DE POLICÍA MARÍTIMA SE DESPLEGÓ ANTE INCENDIO EN EL BORDE COSTERO DE PUNTA ARENAS

Este 23 de diciembre, pasada las 21:15 horas, una patrulla de Policía Marítima de la Capitanía de Puerto de Punta Arenas fue desplegada ante el incendio declarado en el borde costero, hecho acaecido en pasaje Miramar en dependencias de expesquera "Galindo" frente al parque "María Behety".

En el lugar del incidente concurrieron ocho unidades del Cuerpo de Bomberos, personal de seguridad ciudadana de la Municipalidad de Punta Arenas, así como efectivos de Carabineros de Chile, operando en forma interagencial con la Autoridad Marítima.

Los servidores de Policía Marítima se establecieron en el lugar colaborando con el comando de incidente, verificando posibles efectos en el medio ambiente acuático y realizando las coordinaciones necesarias en la emergencia.

En el lugar no se registraron personas afectadas, desarrollándose las operaciones de control de incendios por parte de personal de bomberos con el objetivo de realizar el control y posterior liquidación del siniestro.

Las causas del incidente serán parte de investigación por parte de las entidades competentes, realizando la Autoridad Marítima los procedimientos establecidos para resguardar el medio ambiente acuático y colaborar en forma interagencial.

