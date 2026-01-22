MUNICIPIO REFUERZA CAMPAÑA SOLIDARIA CON BALANCE POSITIVO EN PUNTOS DE ACOPIO

Un positivo balance realizó la Municipalidad de Punta Arenas respecto del funcionamiento de los puntos de acopio habilitados en la comuna para ir en ayuda de las familias afectadas en la comuna de Trehuaco, región de Ñuble, destacando la alta participación de la comunidad, el apoyo de empresas y organizaciones, y la continuidad de la campaña solidaria durante los próximos días.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, agradeció el compromiso ciudadano y explicó que, hasta ahora, se han recepcionado más de 44 mil productos en los tres puntos habilitados. "Primero quiero dar gracias a todas las personas que han estado colaborando activamente en los puntos de acopio. A cada persona se le registra su nombre y RUT, justamente para asegurar transparencia en todo este proceso. También queremos agradecer a empresas como Mall Espacio Urbano, Zona Franca, a las empresas de transporte, a los transportistas de nuestra ciudad, al grupo Scout Lautaro, a Ulog y a Aduanas, que han hecho posible esta coordinación", señaló.

El jefe comunal detalló que la primera etapa de la campaña culmina en estos próximos días con el envío de un contenedor vía marítima hasta Talcahuano y posteriormente a Trehuaco, destacando el apoyo logístico de la empresa Ulog para el empaquetado. No obstante, precisó que la ayuda continuará la próxima semana. "La campaña sigue. Este sábado y domingo estaremos recibiendo aportes en el Mall Espacio Urbano y en Zona Franca, y el lunes retomamos también en Dideco, para que el próximo viernes salgan nuevos camiones con ayuda. Además, se suman aportes desde Puerto Williams, Porvenir, Primavera y Laguna Blanca, lo que demuestra que esta es una ayuda desde toda la región", indicó.

Por su parte, la trabajadora social de Dideco, Patricia Saldivia, detalló que los principales productos que se están recibiendo son alimentos no perecibles, útiles de aseo, agua y alimentos para mascotas, haciendo un llamado especial a colaborar con pañales. "Han llegado en poca cantidad y son muy necesarios, especialmente para niños y adultos mayores en situación de postración en Trehuaco. Aprovecho también de pedir a la comunidad que revise las fechas de vencimiento, ya que hemos encontrado cerca de 500 bolsas con productos vencidos", explicó la funcionaria municipal.

En cuanto a los horarios y lugares de recepción, Saldivia precisó que Dideco, ubicada en Av. Independencia 826, atenderá de lunes a viernes entre las 8:00 y las 17:00 horas, retomando su funcionamiento el lunes, ya que no abrirá durante el fin de semana. En tanto, el Mall Espacio Urbano recibirá donaciones de 10:00 a 20:00 horas y Zona Franca de 11:00 a 20:00 horas, horarios que se mantendrán también durante sábado y domingo.