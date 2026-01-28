Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

28 de enero de 2026

PROYECTO DE RENOVACIÓN MIRADORES CERRO LA CRUZ CUMPLE UN AÑO A LA ESPERA DE FINANCIAMIENTO

​La iniciativa considera una inversión superior a los $3.300 millones y forma parte de una cartera de ocho proyectos con Recomendación Satisfactoria (RS) que aún no han sido bajados a votación por el gobernador.

CL 1
A un año de haber obtenido la Recomendación Satisfactoria (RS) por parte del Ministerio de Desarrollo Social, el proyecto de Mejoramiento de la Red de Cuatro Miradores Turísticos de Punta Arenas continúa a la espera de financiamiento y sin ser incorporado a tabla por el gobernador para su votación ante el Consejo Regional (CORE).

La iniciativa contempla la remodelación del Mirador Señoret, Mirador de La Cruz, Mirador del Estrecho y Mirador de los Soñadores, con una inversión estimada de $3.373 millones. Considera obras de paisajismo, instalación de nuevo mobiliario urbano, baños públicos y la habilitación de un centro multipropósito.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, recalcó la importancia del proyecto tanto para los vecinos como para la actividad turística: "Hoy cumplimos exactamente un año desde que el Mideso dio el okey para que este proyecto pueda ser votado por el CORE, pero eso depende del gobernador. Estamos en un sector que es emblemático para la ciudad, para nuestros vecinos, pero también para los turistas".

Asimismo, la autoridad comunal recordó que la ciudad ha perdido muchos proyectos por no ser bajados a votación. "El caso de la Casa Azul del Arte con el ex CEIA, y muchos parques que tampoco se han podido votar y que, finalmente, pierden el RS, que dura tres años", agregando que "no queremos que otro proyecto se pierda, porque esto es muy sensible para una ciudad que vive del turismo y porque los vecinos lo merecen", indicó Radonich.

Por su parte, Nicolás Pérez-Montt, profesional de Secplan, explicó que el proyecto busca una renovación total de estos espacios turísticos: "Este es un proyecto que involucra la intervención de cuatro miradores. Estamos en el mirador principal; los otros se ubican en Waldo Seguel, José Menéndez y Avenida Colón. Lo que se busca es generar una remodelación integral de estos espacios, que incluye paisajismo, instalación de mobiliario urbano, baños públicos y también un centro multipropósito, donde actualmente nos encontramos".

El proyecto de los miradores forma parte de una cartera total de ocho iniciativas municipales con RS a la espera de financiamiento, que en conjunto suman más de $14.416 millones. Entre ellas se incluyen mejoramientos de áreas verdes, plazas, veredas y equipamiento comunitario.

Finalmente, Radonich informó que en febrero se licitará la renovación de las veredas del cerro de la Cruz para "darle un valor agregado no solamente a este barrio, sino a todo Punta Arenas", esperando complementar esta iniciativa con los nuevos miradores para entregar una renovación integral al sector.


gorebiometrico

SEGURIDAD Y PRIORIDADES SOCIALES: MARCAN APROBACIÓN DEL PROYECTO DEL SISTEMA BIOMÉTRICO ABIS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PROYECTO DE RENOVACIÓN MIRADORES CERRO LA CRUZ CUMPLE UN AÑO A LA ESPERA DE FINANCIAMIENTO

Leer Más

​La iniciativa considera una inversión superior a los $3.300 millones y forma parte de una cartera de ocho proyectos con Recomendación Satisfactoria (RS) que aún no han sido bajados a votación por el gobernador.

​La iniciativa considera una inversión superior a los $3.300 millones y forma parte de una cartera de ocho proyectos con Recomendación Satisfactoria (RS) que aún no han sido bajados a votación por el gobernador.

CL 1
nuestrospodcast
cogridtpn

TORRES DEL PAINE REFUERZA PREVENCIÓN ANTE TEMPORADA DE ALTA VISITACIÓN

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
CL 1

PROYECTO DE RENOVACIÓN MIRADORES CERRO LA CRUZ CUMPLE UN AÑO A LA ESPERA DE FINANCIAMIENTO

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
directorainjuv

ENCUESTA NACIONAL, HABLEMOS DE TODO Y COMUNIDAD JOVEN MARCAN AGENDA DE INJUV MAGALLANES

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
publicite
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
pinguino viral

LA HISTORIA DEL PINGÜINO QUE CAMINA HACIA LAS MONTAÑAS: EL SÍMBOLO VIRAL DEL 2026

AMIGO DE LA FAMILIA 25 DE ENERO 2026

AMIGO DE LA FAMILIA

Marcos Buvinić Martinić

NO ES COSA DE SUERTE