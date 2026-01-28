28 de enero de 2026
PROYECTO DE RENOVACIÓN MIRADORES CERRO LA CRUZ CUMPLE UN AÑO A LA ESPERA DE FINANCIAMIENTO
La iniciativa considera una inversión superior a los $3.300 millones y forma parte de una cartera de ocho proyectos con Recomendación Satisfactoria (RS) que aún no han sido bajados a votación por el gobernador.
A un año de haber obtenido la Recomendación Satisfactoria (RS) por parte del Ministerio de Desarrollo Social, el proyecto de Mejoramiento de la Red de Cuatro Miradores Turísticos de Punta Arenas continúa a la espera de financiamiento y sin ser incorporado a tabla por el gobernador para su votación ante el Consejo Regional (CORE).
La iniciativa contempla la remodelación del Mirador Señoret, Mirador de La Cruz, Mirador del Estrecho y Mirador de los Soñadores, con una inversión estimada de $3.373 millones. Considera obras de paisajismo, instalación de nuevo mobiliario urbano, baños públicos y la habilitación de un centro multipropósito.
El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, recalcó la importancia del proyecto tanto para los vecinos como para la actividad turística: "Hoy cumplimos exactamente un año desde que el Mideso dio el okey para que este proyecto pueda ser votado por el CORE, pero eso depende del gobernador. Estamos en un sector que es emblemático para la ciudad, para nuestros vecinos, pero también para los turistas".
Asimismo, la autoridad comunal recordó que la ciudad ha perdido muchos proyectos por no ser bajados a votación. "El caso de la Casa Azul del Arte con el ex CEIA, y muchos parques que tampoco se han podido votar y que, finalmente, pierden el RS, que dura tres años", agregando que "no queremos que otro proyecto se pierda, porque esto es muy sensible para una ciudad que vive del turismo y porque los vecinos lo merecen", indicó Radonich.
Por su parte, Nicolás Pérez-Montt, profesional de Secplan, explicó que el proyecto busca una renovación total de estos espacios turísticos: "Este es un proyecto que involucra la intervención de cuatro miradores. Estamos en el mirador principal; los otros se ubican en Waldo Seguel, José Menéndez y Avenida Colón. Lo que se busca es generar una remodelación integral de estos espacios, que incluye paisajismo, instalación de mobiliario urbano, baños públicos y también un centro multipropósito, donde actualmente nos encontramos".
El proyecto de los miradores forma parte de una cartera total de ocho iniciativas municipales con RS a la espera de financiamiento, que en conjunto suman más de $14.416 millones. Entre ellas se incluyen mejoramientos de áreas verdes, plazas, veredas y equipamiento comunitario.
Finalmente, Radonich informó que en febrero se licitará la renovación de las veredas del cerro de la Cruz para "darle un valor agregado no solamente a este barrio, sino a todo Punta Arenas", esperando complementar esta iniciativa con los nuevos miradores para entregar una renovación integral al sector.
