Punta Arenas,
3 de octubre de 2025

PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL PARQUE RADA OBTIENE RS Y QUEDA A LA ESPERA DE SER VOTADO

​La iniciativa contempla una inversión superior a los $4.500 millones y transformará más de 5 hectáreas en un nuevo parque urbano para el sector norponiente de la ciudad.

La Municipalidad de Punta Arenas presentó este jueves el proyecto de mejoramiento del Parque Ramón Rada, que busca revitalizar este espacio, integrando nueva infraestructura como senderos, pasarelas, ciclovías, y la instalación de árboles y luminarias. El proyecto obtuvo la Recomendación Satisfactoria (RS) el pasado 25 de agosto, por parte del Ministerio de Desarrollo Social, lo que lo deja en condiciones de ser votado por el Consejo Regional.

El alcalde Claudio Radonich valoró la obtención del RS y destacó que gracias a este paso, el proyecto está listo para ser sometido a votación del Core, si así lo estima el gobernador. "Este es un proyecto que cuesta 4 mil 500 millones de pesos y que incluye la recuperación de lo que hoy tenemos acá. No se trata de cementarlo, sino de incorporar vías que permitan caminar, andar en bicicleta, todo pensado para que sea un lugar de encuentro familiar", señaló.

Según explicó el jefe comunal, la iniciativa busca que los vecinos vuelvan a utilizar el parque: "La gente pasa por los costados, pero nadie ingresa porque falta luz, faltan elementos y equipamiento. Con esto, estamos diseñando un espacio amigable con el entorno, los vecinos y la naturaleza, pero que esté al servicio de todos", añadió.

Asimismo, Radonich recalcó que el diseño respeta el sector del humedal, así como la funcionalidad del terreno en la recepción de aguas durante inundaciones.

Por su parte, el director de la Secretaría Comunal de Planificación, Nicolás Pérez-Montt, subrayó el carácter integral de la intervención: "Es un área que será intervenida en su totalidad. Lo que se busca es revitalizar el espacio, considerando la construcción de veredas, ciclovías, pasarelas, senderos. También hay un proyecto de paisajismo muy importante, con la instalación de nuevos árboles y mobiliario como bancas, basureros e iluminación".

Entre las principales obras, se considera la instalación de 192 luminarias LED y 35 postes, lo que mejorará la seguridad y permitirá el uso del parque durante la noche. También se ejecutarán obras de paisajismo en 5.200 m², que incluyen la plantación de 509 árboles y más de 11 mil arbustos ornamentales. Además, se habilitarán zonas recreativas con juegos infantiles, máquinas de ejercicios, un anfiteatro, mesas de ajedrez, mobiliario urbano y bicicleteros.


9 MIL METROS CUADRADOS DE CALZADAS Y ACERAS: PROGRAMA DE PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS ABARCA CALLES Y CAMINO EN PUERTO WILLIAMS

PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL PARQUE RADA OBTIENE RS Y QUEDA A LA ESPERA DE SER VOTADO

​La iniciativa contempla una inversión superior a los $4.500 millones y transformará más de 5 hectáreas en un nuevo parque urbano para el sector norponiente de la ciudad.

​La iniciativa contempla una inversión superior a los $4.500 millones y transformará más de 5 hectáreas en un nuevo parque urbano para el sector norponiente de la ciudad.

Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv