ÓPERA DE LEIPZIG, UNA DE LAS MÁS IMPORTANTES DE EUROPA, FICHA A SEBASTIÁN CAMAÑO COMO ASISTENTE Y LO CONVIERTE EN EL PRIMER DIRECTOR CHILENO EN INSTALARSE EN ESTE TEATRO

La batuta oriunda de Concepción participó en las recientes audiciones de la casa de ópera alemana, logrando destacar entre más de 200 postulaciones para convertirseen el asistente del director titular de la Ópera de Leipzig, Ivan Repušić, para el periodo 2026-2028.

Desde 2020, con apoyo de Fundación Ibáñez Atkinson, el músico desarrolla su carrera en Alemania, donde realizó sus estudios y ha mantenido diversos compromisos artísticos, incluyendo su actual rol como pianista correpetidor en el Theater und Orchester Heidelberg.

Por primera vez en la historia, un director chileno se instala en la Ópera de Leipzig. Tras un extenso y minucioso proceso de audiciones, el teatro alemán —uno de los más importantes de Europa— anunció a Sebastián Camaño como asistente para el periodo 2026-2028 de Ivan Repušić, director titular de la casa de ópera, cuya orquesta es la histórica Gewandhausorchester.

La batuta penquista destacó de entre más de 200 postulantes de todo el mundo, en un proceso de audiciones que contempló varias etapas y donde tuvo que demostrar su destreza como pianista correpetidor y director de ópera, tanto frente a cantantes líricos como la Gewandhausorchester, junto a la que interpretó un extracto de la Primera Sinfonía de Brahms, la obertura de La forza del destino de Verdi y el aria Sì, mi chiamano Mimì de La bohème de Puccini.

“Tuve que dirigir sin ensayar, sin parar, sin decir nada. Y fue un sueño increíble. Yo quería estar ahí, en la ciudad de Bach. Iba a la Iglesia de Santo Tomás, donde está su tumba, y pensaba: ‘Yo quiero vivir y quiero hacer música en esta ciudad’. Así que para mí es una alegría volver para trabajar con Ivan Repušić, que es un gran director de ópera, en un teatro y con una orquesta de ese nivel”, dice Sebastián Camaño, quien comenzará su rol como asistente de la Ópera de Leipzig en agosto.

Como parte de su contrato, además dirigirá La flauta mágica, de Mozart; el Cascanueces, de Tchaikovsky; y un concierto de Navidad. Asimismo, asistirá a los directores invitados a las temporadas del teatro.

Por su parte, Andrés Rodríguez Spoerer, gerente de Música de Fundación Ibáñez Atkinson, señala que “es motivo de profundo orgullo ver cómo la determinación, la constancia y la disciplina, sostenidas en el tiempo, dan forma a trayectorias artísticas sólidas y coherentes. Que un joven director chileno haya sido elegido para asumir un rol clave en una de las casas de ópera más importantes de Europa es el resultado de un camino construido con rigor, preparación y perseverancia, tanto en Chile como en Alemania. Su desarrollo no se explica solo por la excelencia técnica y artística, sino también por la capacidad de tomar decisiones estratégicas y de reconocer y aprovechar las oportunidades en el momento adecuado. Le deseamos a Sebastián el mayor de los éxitos y seguiremos con entusiasmo el crecimiento de una carrera que es ejemplo de proyección y consistencia en el tiempo”.

Recientemente, Sebastián Camaño se graduó con nota máxima del Máster en Dirección Orquestal que realiza la Hochschule für Musik Mannheim con la Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, bajo la guía del maestro Michael Francis. En el marco de esta colaboración, fue becario del Ernst-Boehe-Akademie Conducting Fellowship y se desempeñará como director asistente hasta el término del primer semestre de este año. Su Bachelor en Dirección Orquestal también lo realizó en Mannhein, con Stefan Blunier.

Antes de su llegada a Europa, se formó como pianista con Fernando Cortés y Svetlana Kotova en la Universidad de Chile, país donde ha desarrollado una activa carrera colaborando con destacadas orquestas. Entre 2017 y 2018 fue director titular de la Orquesta Sinfónica Regional Juvenil de Valparaíso, bajo el alero de la FOJI; y desde 2017 dirige la Orquesta y Coro de la Memoria Nacional.

En Alemania ha dirigido diversas orquestas profesionales y ha sido invitado a instituciones como la Ópera de Frankfurt, la Kurpfälzisches Kammerorchester y el festival Sicily Music Holidays en Italia. Como correpetidor, ha trabajado en el Pfalztheater Kaiserslautern, la Ópera de Frankfurt y el Theater und Orchester Heidelberg, donde asumirá un contrato temporal durante 2026.

