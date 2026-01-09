JAIME ARTEAGA VERA LIDERARÁ EL HOSPITAL COMUNITARIO CRISTINA CALDERÓN EN PUERTO WILLIAMS DESDE EL 12 DE ENERO

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, se informó a la ciudadanía sobre la asunción de Jaime Arteaga Vera como nuevo Director del Hospital Comunitario Cristina Calderón de Puerto Williams.

El proceso se concretó oficialmente este lunes 5 de enero de 2026, fecha en que Jaime Arteaga Vera asumió el cargo, marcando el inicio de una nueva etapa en la conducción del principal establecimiento de salud de la capital provincial de la Antártica Chilena.

Durante la ultima semana, el nuevo director ha desarrollado un proceso de inducción y levantamiento de información, instancia que fue liderada por las Subdirecciones del Servicio de Salud en Punta Arenas, con el objetivo de interiorizarse en el funcionamiento, desafíos y proyecciones del hospital comunitario.

Asimismo, se informó que está previsto que Jaime Arteaga Vera inicie sus funciones presenciales en el Hospital Comunitario Cristina Calderón a partir del lunes 12 de enero, momento en el cual dará comienzo formal a su gestión al frente del establecimiento, enfocada en fortalecer la atención de salud y el trabajo con la comunidad de Puerto Williams.



