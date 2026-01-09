Punta Arenas,
9 de enero de 2026

JAIME ARTEAGA VERA LIDERARÁ EL HOSPITAL COMUNITARIO CRISTINA CALDERÓN EN PUERTO WILLIAMS DESDE EL 12 DE ENERO

Buenos días región.

directorhospitalwilliams

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, se informó a la ciudadanía sobre la asunción de Jaime Arteaga Vera como nuevo Director del Hospital Comunitario Cristina Calderón de Puerto Williams.

El proceso se concretó oficialmente este lunes 5 de enero de 2026, fecha en que Jaime Arteaga Vera asumió el cargo, marcando el inicio de una nueva etapa en la conducción del principal establecimiento de salud de la capital provincial de la Antártica Chilena.

Durante la ultima semana, el nuevo director ha desarrollado un proceso de inducción y levantamiento de información, instancia que fue liderada por las Subdirecciones del Servicio de Salud en Punta Arenas, con el objetivo de interiorizarse en el funcionamiento, desafíos y proyecciones del hospital comunitario.

Asimismo, se informó que está previsto que Jaime Arteaga Vera inicie sus funciones presenciales en el Hospital Comunitario Cristina Calderón a partir del lunes 12 de enero, momento en el cual dará comienzo formal a su gestión al frente del establecimiento, enfocada en fortalecer la atención de salud y el trabajo con la comunidad de Puerto Williams.


directorsbap

DIRECTOR DEL SBAP: “SI HAY CONCESIONES DE SALMÓN EN PARQUES NACIONALES, VAN CAMINO DE RETIRO”

"EL RIESGO ES EXTREMO": SENAPRED DECLARA ALERTA TEMPRANA PREVENTIVA POR INCENDIOS FORESTALES QUE PODRÍAN OCURRIR EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

Leer Más

​El viento y la vegetación seca debido a la falta de lluvias son dos factores que se sumaron a la hora de tomar la medida.

​El viento y la vegetación seca debido a la falta de lluvias son dos factores que se sumaron a la hora de tomar la medida.

painefrancisconegroni
puntaarenas

FAMILIAS GYSLING Y YACONI IMPULSAN PROYECTO PORTUARIO EN PUNTA ARENAS EN LA ZONA DE CABO NEGRO: PODRÍA PARTIR EN 2029

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

hantayetas

SEREMI DE SALUD REFUERZA PREVENCIÓN DE HANTAVIRUS, MAREA ROJA Y ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS EN TERMINAL DE BUS SUR

Fabiola Saldivia, coordinadora de CEVAS Catedral

CEVAS CATEDRAL 2026: ACTIVIDADES RECREATIVAS Y FORMATIVAS PARA NIÑOS ESTE VERANO EN PUNTA ARENAS